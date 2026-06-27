У Франції кількість смертей через спеку є «вищою, ніж зазвичай» – міністр

У Франції спостерігається «вища, ніж зазвичай, кількість смертей» через спеку, яка охопила країну, заявила міністр охорони здоров’я Стефані Ріст.



«Екстремальна спека останніх днів має відкладений вплив, особливо на вразливих людей, але також і на деяких молодих людей, які потрапляють до відділення невідкладної допомоги через п'ять-десять днів після спеки», – сказала Ріст газеті La Tribune.



За її словами, спостерігаються ознаки того, що смертність, дуже ймовірно, буде вищою, ніж у той самий час минулого року.



Французька влада заявила у четвер, що лікарні в столиці Парижі та навколо нього досягають «точки насичення».



Але міністр попередила, що тиск на вже перевантажені лікарняні заклади, ймовірно, продовжиться навіть після зниження температури.



Наслідки спеки для пацієнтів із хронічними захворюваннями «можуть тривати кілька тижнів».



«Але надання достовірних даних потребує часу. Лише 60 відсотків свідоцтв про смерть видаються в електронному вигляді. Нам доводиться чекати, поки надходять паперові свідоцтва», – сказала вона.



Європа потерпає від сильної спеки, яка спричинила вже десятки смертей у Західній Європі. У низці країн фіксуються температурні рекорди.



Зокрема, напередодні у німецькому місті Саарбрюккен, розташованому неподалік кордону з Францією, було зафіксовано найвищу температуру в історії Німеччини – 41,3°C. У нідерландській провінції Лімбург температурний рекорд становив 39,4°C.



У Франції під час аномальної спеки загинули десятки людей. Через високу температуру було порушено залізничне сполучення та вироблення електроенергії, роботу шкіл було припинено, а масові заходи на відкритому повітрі відклали.







