Спека в Європі побила температурні рекорди – ООН

Хвиля спеки в Європі побила кілька температурних рекордів, повідомило в п’ятницю агентство ООН з питань погоди та клімату.



За даними Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), 24 червня у Франції було зафіксовано найспекотніший день за всю історію спостережень, що побило рекорд, встановлений попереднього дня, із середньою температурою по країні 30°C. Нічна температура також встановила новий національний рекорд у 22°C.



Іспанія зафіксувала найспекотніші червневі дні за всю історію спостережень 23 та 24 червня – у низці місць температура значно перевищувала 40 градусів тепла. Велика Британія побила червневий температурний рекорд протягом трьох днів поспіль, зокрема, зафіксувавши 36,4 градусів тепла на півдні Англії 25 червня.



«За 50 років після історичної хвилі спеки 1976 року Європа в цілому нагрілася приблизно на два градуси. Це континент, що теплішає найшвидше, і екстремальні температури також зросли», – сказав керівник відділу кліматичної інформації WMO Джон Кеннеді.



За даними одного з регіональних європейських центрів моніторингу клімату ВМО, який очолює Німецька метеорологічна служба (DWD), хвиля спеки, яка просунулася з Піренейського півострова, пошириться на значну частину Західної, Центральної та Південної Європи протягом наступних двох тижнів.



Очікується, що температура буде на 3°C - 10°C вище середньотижневого значення для цієї пори року. Абсолютні добові максимальні температури вище 35°C та добові мінімуми вище 20°C (тропічні ночі) очікуються в багатьох частинах Європи протягом кількох днів.

Укргідрометцентр також попередив, що в Україні в найближчі дні – 28-30 червня – очікується сильна спека.