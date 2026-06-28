У Німеччині зафіксували новий температурний рекорд

У неділю, 28 червня, у Німеччині зафіксований новий температурний рекорд – 41,7 градуса за Цельсієм, свідчать попередні дані Німецької метеорологічної служби (DWD), інформує агентство France-Presse.

Станція в Кошені, поблизу польського кордону у східному Бранденбурзі, зафіксувала 41,7°C близько 16:00 за місцевим часом (17:00 за Києвом), побивши попередній рекорд 41,5°C, встановлений лише днем раніше в Древіці.

У червні європейські країни накрила хвиля аномальної спеки, яка спочатку торкнулася Західної Європи, а потім рушила на схід. Як пише The Guardian, у неділю понад 191 мільйон людей опинився в умовах із температурою не нижче 35°C – у Німеччині, Чехії, Польщі та Угорщині оголошені попередження про екстремальну спеку.

28 червня в Польщі може бути побитий рекорд температури, встановлений 1921 року – 40,2°C. У Чехії новий температурний рекорд був зафіксований у суботу, 27 червня, – 40,6°C. Метеорологи очікують, що в неділю температура перевищить 41°C.