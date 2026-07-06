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Зеленський очікує від СБУ та розвідки «детального зʼясування того, що сталось у Вишневому»

Наслідки російського удару по Вишневому на Київщині, 6 липня 2026 року
Наслідки російського удару по Вишневому на Київщині, 6 липня 2026 року

У місті-супутнику Києва Вишневому фіксується складна ситуація «через вторинну детонацію», сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 липня.

«Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому», – відзначив глава держави.

Наслідки атаки РФ, Вишневе, Київщина, 6 липня 2026 року
Наслідки атаки РФ, Вишневе, Київщина, 6 липня 2026 року

Він додав, що російський удар був «жорстоким» – «тільки ракет шістдесят вісім, багато балістики». «Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні», – сказав Зеленський, зауваживши, що «знов Путін «переміг» звичайні житлові будинки».

Президент зазначив, що мав також розмову з головою уряду Юлією Свириденко.

«Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую всім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари», – вказав Зеленський.

За останніми даними, через завданий уночі 6 липня масований удар, основною мішенню якого були Київ та область, загинули 22 людини – 15 у столиці, семеро на Київщині. Ще майже 90 людей були поранені.

Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

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1/12 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
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Малюнок посеред руїн
3/12 Малюнок посеред руїн
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Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4/12 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
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Медики надають допомогу постраждалій жінці
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Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
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Рятувальна операція на місці удару
7/12 Рятувальна операція на місці удару
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Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8/12 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
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9/12 Поранену жінку евакуювали з будинку
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Рятувальники на місці атаки
10/12 Рятувальники на місці атаки
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Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11/12 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
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Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-rozmova/33796786.html" target="_blank" class="wsw__a">Володимиром Зеленським</a> і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelensky-zustrich-ankara/33797233.html" target="_blank" class="wsw__a">Зеленський має зустрітися з Трампом</a> у кулуарах заходу
12/12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
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