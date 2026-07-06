Зеленський очікує від СБУ та розвідки «детального зʼясування того, що сталось у Вишневому»

У місті-супутнику Києва Вишневому фіксується складна ситуація «через вторинну детонацію», сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 липня.

«Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому», – відзначив глава держави.

Він додав, що російський удар був «жорстоким» – «тільки ракет шістдесят вісім, багато балістики». «Тактика росіян незмінна: якнайбільше болю і шкоди українцям і Україні», – сказав Зеленський, зауваживши, що «знов Путін «переміг» звичайні житлові будинки».

Президент зазначив, що мав також розмову з головою уряду Юлією Свириденко.

«Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого: такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую всім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари», – вказав Зеленський.

За останніми даними, через завданий уночі 6 липня масований удар, основною мішенню якого були Київ та область, загинули 22 людини – 15 у столиці, семеро на Київщині. Ще майже 90 людей були поранені.