Генсекретар НАТО назвав останні удари РФ по Україні відчаєм Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав останні масовані російські удари по українських містах ознакою відчаю президента Росії. Про це він сказав 6 липня під час пресконференції напередодні саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Коментуючи чергові російські атаки по Києву та місту-супутнику столиці Вишневому, Рютте заявив, що вони є відповіддю на успіхи українських військових на фронті та удари по російській економіці й оборонній промисловості.

«Події минулої ночі вкотре показали, наскільки відчайдушним є Путін, тому що ви, українці, добре справляєтеся на полі бою», – сказав генсекретар НАТО.

Рютте нагадав, що Україна завдає ударів по енергетичній інфраструктурі та оборонно-промисловому комплексу Росії, а також стримує російський наступ.

«Якщо ще кілька місяців тому росіяни мали певний прогрес на фронті, то зараз цього вже немає. Нині ситуація більш-менш зайшла у глухий кут», – заявив Рютте.

Він назвав останні російські атаки «невибірковими ударами по невинних цивільних людях, інфраструктурі та містах України», наголосивши, що «Росія ніколи не зможе виграти цю війну в такий спосіб».

Рютте також прокоментував питання нестачі ракет протиповітряної оборони в Україні для відбиття російської балістики.

За словами очільника НАТО, кількість ракет-перехоплювачів на території країн Північноатлантичного альянсу є обмеженою, саме тому союзники працюють над збільшенням їхнього виробництва.

Щодо ініціативи України для локалізації виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, то за його словами, союзники та партнери вже обговорюють можливі формати такої співпраці, однак остаточні рішення мають ухвалюватися на двосторонньому рівні.

«Наскільки я розумію, ці дискусії тривають, тому наразі мені немає про що повідомити нового», – сказав Марк Рютте.

У Києві та Київській області далі зростає кількість загиблих через здійснену вночі російську атаку, повідомило Міністерство внутрішніх справ увечері 6 липня. Загалом відомо про 22 загиблих, ще 87 постраждали, серед них семеро дітей, четверо рятувальників та один поліцейський.