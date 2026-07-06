Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Генсекретар НАТО назвав останні удари РФ по Україні відчаєм Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав останні масовані російські удари по українських містах ознакою відчаю президента Росії. Про це він сказав 6 липня під час пресконференції напередодні саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Коментуючи чергові російські атаки по Києву та місту-супутнику столиці Вишневому, Рютте заявив, що вони є відповіддю на успіхи українських військових на фронті та удари по російській економіці й оборонній промисловості.

«Події минулої ночі вкотре показали, наскільки відчайдушним є Путін, тому що ви, українці, добре справляєтеся на полі бою», – сказав генсекретар НАТО.

Рютте нагадав, що Україна завдає ударів по енергетичній інфраструктурі та оборонно-промисловому комплексу Росії, а також стримує російський наступ.

«Якщо ще кілька місяців тому росіяни мали певний прогрес на фронті, то зараз цього вже немає. Нині ситуація більш-менш зайшла у глухий кут», – заявив Рютте.

Він назвав останні російські атаки «невибірковими ударами по невинних цивільних людях, інфраструктурі та містах України», наголосивши, що «Росія ніколи не зможе виграти цю війну в такий спосіб».

Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
1/12 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
2/12 Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Малюнок посеред руїн
3/12 Малюнок посеред руїн
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4/12 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Медики надають допомогу постраждалій жінці
5/12 Медики надають допомогу постраждалій жінці
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
6/12 Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Рятувальна операція на місці удару
7/12 Рятувальна операція на місці удару
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8/12 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Поранену жінку евакуювали з будинку
9/12 Поранену жінку евакуювали з будинку
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Рятувальники на місці атаки
10/12 Рятувальники на місці атаки
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11/12 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-rozmova/33796786.html" target="_blank" class="wsw__a">Володимиром Зеленським</a> і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelensky-zustrich-ankara/33797233.html" target="_blank" class="wsw__a">Зеленський має зустрітися з Трампом</a> у кулуарах заходу
12/12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
Читати без VPN

Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Назад
Вперед

Рютте також прокоментував питання нестачі ракет протиповітряної оборони в Україні для відбиття російської балістики.

За словами очільника НАТО, кількість ракет-перехоплювачів на території країн Північноатлантичного альянсу є обмеженою, саме тому союзники працюють над збільшенням їхнього виробництва.

Щодо ініціативи України для локалізації виробництва ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, то за його словами, союзники та партнери вже обговорюють можливі формати такої співпраці, однак остаточні рішення мають ухвалюватися на двосторонньому рівні.

«Наскільки я розумію, ці дискусії тривають, тому наразі мені немає про що повідомити нового», – сказав Марк Рютте.

У Києві та Київській області далі зростає кількість загиблих через здійснену вночі російську атаку, повідомило Міністерство внутрішніх справ увечері 6 липня. Загалом відомо про 22 загиблих, ще 87 постраждали, серед них семеро дітей, четверо рятувальників та один поліцейський.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG