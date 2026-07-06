Кількість загиблих через атаку Росії в Києві зросла до 15, на Київщині – до семи людей

У Києві та Київській області зросла кількість загиблих через російську атаку, повідомляє Міністерство внутрішніх справ 6 липня.

За даними відомства, внаслідок атаки в зоні ураження опинилися понад 200 приватних будинків, десятки з яких були пошкоджені або зруйновані.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що близько 50 людей вночі евакуювали броньованим транспортом. Понад 500 жителів правоохоронці спільно з місцевими органами влади тимчасово перевезли у безпечні місця.

Загалом відомо про 22 загиблих через нічну атаку, ще 87 постраждали, серед них семеро дітей, четверо рятувальників та один поліцейський.





«У Києві загинули 15 людей, 58 отримали поранення. На Київщині підтверджено загибель семи осіб, ще 29 людей постраждали, зокрема четверо рятувальників під час ліквідації наслідків атаки», – йдеться в повідомленні.

У Вишневому на Київщині продовжуються роботи на місці атаки: триває обстеження житлового сектору на наявність вибухонебезпечних предметів, а також ліквідація наслідків руйнувань.

Повітряні сили раніше сьогодні повідомили, що російські військові у ніч проти 6 липня завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних безпілотників, ракет повітряного, наземного і морського базування різних типів, загалом запустивши 68 ракет і 351 БпЛА.

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Основним напрямком удару, за повідомленням, був Київ. Військові повідомили, що сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної), а також 326 безпілотників, водночас зафіксовано влучання 29 балістичних (зокрема протикорабельних) ракет і 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння уламків дронів на 16 локаціях.

7 липня в Києві оголосили днем жалоби.

Росія посилила свої атаки на українські цивільні райони, зокрема на Київ, останніми тижнями, у той час, як мирний процес зайшов у глухий кут.

Під час попереднього масованого удару, вночі проти 2 липня, за даними влади, в Києві загинула 31 людина, понад сотня людей були поранені.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.