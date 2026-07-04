Через атаку РФ у Києві понад 350 тонн нафтопродуктів потрапили у Кирилівське озеро – Мінекономіки

Через атаку РФ у ніч на 2 липня в Оболонському районі Києва стався масштабний витік нафтопродуктів у Кирилівське озеро, повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

За попередніми розрахунками, в озеро, яке входить до системи озер Опечень, потрапило понад 350 тонн нафтопродуктів та емульсії.

У міністерстві зазначають, що фахівці реалізують двоетапний план екстреного очищення водойми, щоб повністю ліквідувати масляну пляму – підрозділи ДСНС оперативно розгорнули на водному плесі та на шляхах витоку бонові загородження. Це дозволило відокремити масляну пляму, зупинити її поширення та убезпечити незабруднену частину каскаду озер.

Як повідомляється, спецтехніка ДСНС знімає основний, найважчий шар забруднення нафтопродуктами товщиною 5–7 см за допомогою плавучих насосів-скімерів.

«Одразу після цього дзеркало води оброблять нафтопоглинаючим сорбентом. Цей препарат діє як «екологічна губка» – він зв’яже тонку масляну плівку, що залишиться, у щільні сполуки, які потім видалять із водойми. Це дозволить запобігти отруєнню дна та підземних вод», – заявляють в міністерстві.

Державна екологічна інспекція наголошує на суворій забороні купання, вилову риби та будь-якого контакту з водою в озерах Кирилівському та Йорданському до моменту повної нормалізації показників хімічного стану води.

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що для ліквідації забруднення озера Кирилівського рятувальники встановили на водоймі:

4 лінії бойових загороджень постійної плавучості – загальною протяжністю 350 м;

12 ліній сорбуючих бонових загороджень – загальною протяжністю 720 м., якими перекрито всю ширину озера, що дозволило локалізувати розповсюдження забруднюючих речовин;

9 скімерних систем, за допомогою яких відбувається збір нафтопродуктів.

У ДСНС також зазначають, що з поверхні водойми вже відкачали 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів, але попри це біля озера досі відчувається стійкий запах ПММ.

Фахівці ДСНС також фіксують загибель риби, птахів, жаб, комах та інших тварин, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

У ніч на 2 липня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 74 ракет і 496 БпЛА різних типів. За даними Повітряних сил ЗСУ, основний напрямок удару – Київ. Українські військові зафіксували влучання 25 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 33 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

За останніми даними, внаслідок російської атаки на Київ загинули 30 людей, 92 людини постраждали.

Київська міська військова адміністрація фіксувала ураження 28 локацій у столиці протягом ночі. За даними ДСНС, всього російський удар по Києву уразив понад 20 житлових будинків.

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У Міноборони РФ заявили, що у відповідь на атаки на «цивільну інфраструктуру на території Росії» завдано масованого удару по Україні, внаслідок якого «уражені підприємства військової промисловості та об’єкти паливно-енергетичного комплексу» в Києві та Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській і Київській областях. При цьому ураження понад 20 житлових будинків у Києві, про яке повідомляє ДСНС, російська сторона не коментує.

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