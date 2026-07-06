В ISW заявили про «інформаційну кампанію» Кремля перед дзвінком Путіна Трампу

Кремль, схоже, проводить цілеспрямовану інформаційну кампанію, метою якої є привернення уваги адміністрації президента США Дональда Трампа і західного інформаційного простору до заяв про захоплення Росією Костянтинівки на Донеччині, пише в своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що, за їхніми даними, російські війська проникли до Костянтинівки, але не захопили її, незважаючи на заяви кремлівських чиновників, зокрема лідера РФ Володимира Путіна Путіна і заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва.

«Представники Кремля регулярно перебільшують тактичні успіхи російських військ і наводять неправдиві й сфабриковані докази в рамках когнітивної війни, спрямованої на те, щоб створити враження про руйнування української лінії фронту – це скоординована інформаційна кампанія, метою якої є чинити тиск на Україну та її партнерів, щоб змусити їх поступитися вимогам Росії під час переговорів», – йдеться у звіті.

В ISW додали, що Кремль, ймовірно, очікував на розмову російського лідера з президентом США до Дня незалежності Сполучених Штатів, «і свідомо організував зустрічі між Путіним і кількома російськими командирами 3 липня, на яких Путін заявив, що російські війська захопили Костянтинівку, й висунув додаткові перебільшені претензії перед дзвінком 4 липня». «Путін, ймовірно, мав на меті використати цей дзвінок, щоб представити Трампу свої перебільшені заяви про просування і переконати його, що Росія перемагає на полі бою», – йдеться у звіті.

За словами аналітиків, перебільшені заяви Путіна про просування військ РФ з’являються на тлі дедалі частіших заяв адміністрації Трампа про успіхи України на полі бою, зокрема щодо українських ударів середньої і великої дальності по російських військових об’єктах й енергетичній інфраструктурі, а також щодо тактичних просувань українських військ на кількох ділянках фронту взимку й навесні 2026 року.

«Путін й інші кремлівські чиновники, ймовірно, навмисно поширюють у західному інформаційному просторі неправдиві наративи про те, що російські війська найближчим часом захоплять решту Донецької області, щоби переконати Захід поступитися вимогам, яких Росія не може домогтися військовим шляхом», – зазначають в Інституті вивчення війни.

У червні ситуація в Костянтинівці різко загострилася – про це почали говорити військові експерти й військовослужбовці. Найбільш наочно ситуацію описувала мапа проєкту DeepState, на якій з середини травня за місяць російська армія впритул підійшла до міста («червона зона»), а її солдати почали регулярно фіксуватися чи не в усіх районах міста («сіра зона»).

Пізно ввечері 3 липня Кремль повідомив, що Путін зустрівся з начальником Генерального штабу Збройних сил Росії генералом армії Валерієм Герасимовим та кількома іншими високопоставленими російськими командирами. Після цього Путін заявив про окупацію українського міста Костянтинівка на Донеччині. Він також заявив про повну окупацію Луганщини і «планове створення смуги безпеки» у районах Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.

У Генштабі ЗСУ заявили, що заява Путіна про окупацію Костянтинівки не відповідає дійсності, але визнали, що фіксуються інфільтрації малочисельних піхотних груп (1-3 особи) в глибину бойових порядків українських військ – у місті тривають контрдиверсійні дії Сил оборони.

Президент України Володимир Зеленський 4 липня в коментарі, в якому він заперечив заяви російської влади про захоплення міста Костянтинівка в Донецькій області, написав, що Путін напередодні Дня незалежності США «вирішив збрехати світу і президенту Америки щодо ситуації на фронті».

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Під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі ввечері 24 червня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «добре справляється» і похвалив його за сміливість. Так Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи він вважає, що Зеленський «зараз перемагає» у війні з Росією. Раніше Трамп говорив, що в Зеленського «немає карт» для перемоги.

Крім того, президент США заявляв, що Росія повинна укласти угоду про припинення війни.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни. Трамп також заявив, що Росія повинна укласти угоду з Україною, після «дуже гарної» зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7, що викликало обережний оптимізм серед лідерів «Групи семи» щодо можливості укладення мирної угоди.

Натомість у Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».