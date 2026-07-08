Фредеріксен відреагувала на слова Трампа про Гренландію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія «не продається», коментуючи слова президента США Дональд Трамп про те, що острів має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії. Про це Фредеріксен сказала у відповідь на питання журналістів перед початком саміту НАТО в Анкарі 8 липня.

«Я чула заяву президента США вчора. І, на жаль, думаю, що позиція Сполучених Штатів із цього питання є дуже чіткою. Так само чіткою залишається і наша позиція. Гренландія, звичайно, не продається», – заявила глава данського уряду.

Вона наголосила, що Данія очікує від усіх союзників поваги до права жителів Гренландії на самовизначення, а також до суверенітету і територіальної цілісності Королівства Данія.

«Ми сподіваємося, що всі, зокрема всі союзники, поважатимуть право народу Гренландії на самовизначення. Ми є суверенною державою. І ми очікуємо, що всі поважатимуть нашу територіальну цілісність і наш суверенітет», – сказала Фредеріксен.

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Відповідаючи на запитання, чи готова Данія захищати Гренландію у разі нападу, прем’єрка заявила, що країна захищатиме «кожен сантиметр» своєї території.

«Ми готові захищати кожен сантиметр території НАТО, включно з нашою власною. Звичайно, ми будемо захищати Королівство Данія», – сказала вона, нагадавши, що стаття 5 Вашингтонського договору про колективну оборону поширюється і на Гренландію.

Напередодні Дональд Трамп у відповідь на питання журналістів вчергове заявив, що «Гренландія була і залишається територією, яка має перебувати під контролем Сполучених Штатів, а не Данії». За його словами, острів має стратегічне значення для США через присутність у регіоні Росії та Китаю.

Дональд Трамп не вперше висловлює намір встановити американський контроль над Гренландією. Він неодноразово називав острів ключовим для національної безпеки США, тоді як влада Данії та Гренландії послідовно відкидає можливість зміни суверенітету над островом.



