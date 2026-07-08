Трамп заявив про кінець угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном, укладений для припинення війни, «закінчився». Про це він заявив 8 липня перед початком саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Як на мене, все скінчено. Я більше не хочу мати з ними справу», – сказав Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чи вважає він припинення вогню завершеним і меморандум про взаєморозуміння мертвим.

За словами президента США, американські удари стали відповіддю на атаки Ірану на судна.

«Ми сказали їм: «Проводьте свої похоронні церемонії». Натомість учора вони почали запускати ракети по суднах. Тож ми вчора ввечері вдарили по них дуже сильно, дуже сильно. Я б сказав, 20 до одного, у 20 разів сильніше», – заявив Трамп.

Він також заявив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

«Ми не дозволимо їм отримати ядерну зброю. Вони божевільні», – сказав президент США.

Виступаючи на саміті НАТО в Анкарі (Туреччина), він також назвав іранське керівництво «покидьками», «брехунами» та «шахраями».

Трамп додав, що американські переговорники можуть продовжувати контакти з іранською стороною, однак сам він не бачить у цьому сенсу.

«Чесно кажучи, я не хочу витрачати на них час. Я дозволю нашим чудовим переговірникам продовжувати говорити, якщо вони хочуть, але я цього не бачу», – заявив він.

Ця заява Трамп пролунала після того, як у Бахрейні та Кувейті пролунали сирени, а влада цих країн повідомила, що вони зазнають ударів.



Сполучені Штати розпочали новий раунд військових ударів проти Ірану та скасували ключове звільнення від санкцій, що стосувалося продажу іранської нафти, звинувативши Тегеран у нападі на комерційні судна в Ормузькій протоці, чим поставили під загрозу крихке перемир’я.



Ці два кроки знаменують найсерйознішу кризу з часу підписання минулого місяця між США та Іраном 60-денного меморандуму про взаєморозуміння (МПВ), спрямованого на припинення воєнних дій та відновлення роботи одного з найважливіших морських вузьких місць у світі.



