«Чіткий сигнал від НАТО». Міністерка закордонних справ Фінляндії сказала, хто має тиснути на Путіна

АНКАРА – Як близько Україна до врегулювання війни? Чому ядерна ескалація не матиме для Росії сенсу? Й навіщо Росія закрила залізничні пункти пропуску з Фінляндією?

Про це Радіо Свобода поговорило з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен на полях саміту НАТО в Туреччині.

– Україна, схоже, перехоплює ініціативу на полі бою, особливо з огляду на її далекобійні удари по території Росії. На вашу думку, чи близька вона також до того, щоб перехопити політичну ініціативу? Чи наблизився Володимир Путін до готовності вести серйозні переговори?

– Україна цього року справді стала набагато сильнішою – не лише у військовому, а й у фінансовому та політичному сенсі.

Росія не керується звичайною логікою

Ми цьому дуже радіємо, адже зрештою ця війна має завершитися належним чином. А належне завершення означає повагу до суверенітету й територіальної цілісності України, а також до законного права українського народу на власне майбутнє як незалежної держави .

Однак зараз має статися ось що: на жаль, Росія не керується звичайною логікою. Вона не робить висновків із того, що її фінансові ресурси вичерпуються і що війну потрібно завершувати.

Тиск має надходити зсередини – від російського суспільства.

переговори мають розпочатися із повного припинення вогню

І дедалі більше ми бачимо, що росіяни незадоволені. Вони змушені стояти в чергах за бензином. Їхній інтернет дедалі більше цензурується. Рівень життя не покращується , і перспективи також виглядають зовсім не райдужними.

Тож зараз справді був би добрий час відновити переговори.

Але ці переговори мають розпочатися, по-перше, з повного припинення вогню, а по-друге – із заходів зміцнення довіри, таких як обмін усіма військовополоненими, повернення українських дітей . І вже після цього можна буде зрозуміти, який саме шлях виходу з війни може бути запропонований російському керівництву.

– Як близько, на вашу думку, момент, коли російське керівництво буде змушене – насамперед під внутрішнім тиском, як ви зауважуєте, – сісти за серйозні переговори?

– За останні чотири роки Росія фактично не здобула значних територіальних успіхів. Водночас вона майже повністю вичерпала свої фінансові резерви, накопичені у Фонді національного добробуту.

Має пролунати чіткий сигнал від НАТО і, по суті, від усього світу, що Росії немає жодного сенсу далі ескалювати війну – ні в Україні, ні деінде

Тепер, коли країна має бюджетний дефіцит, саме центральний банк РФ фактично змушує місцеві банки фінансувати військові витрати та окремі сектори економіки, ще й на пільгових умовах. Це означає, що хтось бере на себе всі ризики. Центральний банк, по суті, друкує гроші, щоб підтримувати роботу військової машини.

Так не може тривати довго – ми знаємо це з історії. Тож час точно не на боці Росії .

Ми не знаємо, що саме буде потрібно, щоб Путін справді завершив цю війну.

Але одне можна сказати напевно: має пролунати чіткий сигнал від НАТО і, по суті, від усього світу, що Росії немає жодного сенсу далі ескалювати війну – ні в Україні, ні деінде , адже це нікуди не веде.

Особливо якщо говорити про ядерну ескалацію, то вона позбавить Росію навіть тих небагатьох друзів, які в неї ще залишилися. А таких у світі й так небагато.

– Ви згадали про російське суспільство, пані міністерко. Наскільки ймовірно, що 21-й пакет санкцій Європейського Союзу передбачатиме обмеження щодо російських учасників війни проти України? Адже остання інформація з Брюсселя свідчить, що з цим виникли певні труднощі.

– Фінляндія підтримує дуже жорсткий пакет санкцій.

Маємо рішуче діяти щодо тіньового флоту Росії. Потрібно також запровадити жорсткі санкції проти криптовалютного сектору та банківської системи , адже це ще більше послабить реальну економіку й покаже людям, що війну необхідно припиняти.

Також мають бути запроваджені обмеження щодо колишніх учасників бойових дій.

рішуче діяти щодо тіньового флоту Росії

Крім того, Фінляндія разом зі Швецією закликала забезпечити, щоб візові обмеження, які Європейський Союз уже запровадив щодо російських туристів , справді однаково виконувалися в усіх країнах ЄС.

Адже не може бути так, щоб громадяни Росії приїжджали, скажімо, на відпочинок до південної Франції, користувалися всіма свободами європейського способу життя, тоді як їхня влада в цей самий час бомбить мирні родини в Києві.

– Чи маєте ви припущення, чому Росія вирішила закрити залізничні прикордонні пункти пропуску з Фінляндією? Про що це, на вашу думку, свідчить?

– Ми ще не отримали офіційного повідомлення з цього приводу. Але для нас це не матиме значного впливу, адже кордон уже закритий, за винятком кількох окремих випадків.

Коли отримаємо деталі, тоді проаналізуємо, які саме наслідки це може мати.

– Тобто наразі ви не маєте пояснення, чому Росія це зробила?

– Я не збираюся спекулювати щодо мотивів Росії чи її рішень. Ми тут для того, щоб підтримувати Україну і щодня робити НАТО сильнішим.

– І останнє запитання – про Китай. Кілька днів тому ви зустрічалися зі своїм китайським колегою Ваном Ї. Ви налаштовані оптимістично чи радше скептично щодо того, що Китай припинить свою непряму підтримку Росії?

– Якщо на початку повномасштабного вторгнення Китай міг вважати, що, підтримуючи Росію, він кидає виклик Сполученим Штатам, то тепер це вже не так.

підтримуючи Росію, Китай тепер кидає виклик не Сполученим Штатам, а Європі

Адже вже понад рік саме Європа забезпечує всю зовнішню допомогу Україні – як військову, так і іншу, якщо оцінювати її у грошовому вимірі .

По-друге, і саме НАТО стає дедалі більш європейським.

Тож фактично, підтримуючи Росію, Китай тепер кидає виклик не Сполученим Штатам, а Європі.

– Чи вважаєте ви, що потрібно піти ще далі й запровадити вторинні санкції проти Китаю?

– Ми підтримували такі заходи.

І санкції вже запроваджені щодо окремих китайських компаній, які допомагали обходити європейські санкції.