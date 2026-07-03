Росія схвалила на найвищому рівні секретні військові навчання з Китаєм – Reuters

За даними двох європейських посадовців та документів, з якими ознайомилося агентство Reuters, таємна військова підготовка російських сил Китаєм минулого року була особисто схвалена міністром оборони Росії, а в ній безпосередньо брали участь щонайменше чотири російські та китайські генерали.

Посадовці зазначили, що участь високопосадовців у навчаннях, пов’язаних із війною в Україні, свідчила про важливість такої співпраці для Росії та Китаю; це викликало занепокоєння в Європі, попри те, що Пекін заперечував факт проведення таких заходів.

У секретному російському документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, містилося пряме посилання на внутрішній наказ, виданий міністром оборони Андрієм Бєлоусовим у серпні 2025 року.

У документі йшлося про те, що, відповідно до рішення Бєлоусова, делегація Збройних сил Росії вирушила до Китаю для участі в навчаннях на об’єктах Народно-визвольної армії Китаю (НВАК).

Навчання з радіологічної, біологічної та хімічної війни

Включення навчання з радіологічної, біологічної та хімічної війни підкреслило стратегічний характер обмінів

У цьому ж звіті детально описаний один із навчальних курсів – тритижневий тренінг, присвячений радіологічному, хімічному та біологічному захисту на військовому об'єкті в Пекіні в листопаді.

У цьому та іншому звітах описано та показано зображення російських солдатів, які читають лекції китайського інструктора, розглядають модель ядерного реактора та навчаються «хімічній розвідці», «радіаційній розвідці» та захисту вентиляційних систем від забруднення.

Включення навчання з радіологічної, біологічної та хімічної війни підкреслило стратегічний характер обмінів, сказав один з європейських чиновників, зазначивши, що ця тема є особливо чутливою для військових загалом.

Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі до цієї статті.

МЗС Китаю заявило, що його позиція щодо кризи в Україні залишається незмінною.

«Відповідні звинувачення є абсолютно безпідставними», – йдеться у повідомленні МЗС Китаю.

Відповідні звинувачення є абсолютно безпідставними

Пекін стверджує, що він є нейтральним у війні Росії з Україною та позиціонує себе мирним посередником.

Згідно з повідомленням Reuters минулого місяця з посиланням на європейські розвідувальні служби та військові документи, Китай у листопаді навчив близько 200 російських військовослужбовців, деякі з яких згодом приєдналися до війни в Україні.

Кремль відмовився коментувати цей звіт, але поскаржився на «неправдиву інформацію», опубліковану на Заході.

Керівниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас заявила 15 червня, що Брюссель підтвердив через власні канали, що навчання відбулося, і зараз оцінює наслідки.

Пекін назвав коментарі Каллас «нічим іншим, як наклепом».

Між тим, 3 липня Німеччина викликала посла Китаю до МЗС щодо повідомлення про таємні російсько-китайські навчання. Раніше про це повідомило німецьке видання Spiegel . Посольство Китаю в Берліні не відповіло на прохання про коментар.

«Все, що дає змогу Росії продовжувати її агресивну війну проти України, також загрожує нашій безпеці. Таким чином рішуча та наростаюча підтримка Китаєм жорстокої агресивної війни Росії напряму впливає на нашу безпеку», – сказало дипломатичне джерело в МЗС Німеччини.

ЄС обмірковує реакцію щодо Китаю – свого торговельного партнера

Європейські держави, які після вторгнення в Україну у 2022 році розглядають Росію як головну загрозу своїй безпеці, з настороженістю спостерігають за поглибленням зв’язків між Москвою та Китаєм – другою за величиною економікою світу та ключовим торговельним партнером ЄС.

У межах блоку з 27 країн дискусії за зачиненими дверима зосереджені на тому, чи потрібні додаткові заходи у відповідь на ці навчання, зважаючи на торговельні пріоритети, що традиційно визначають відносини з Пекіном.

Російським військовим нічому вчитися в Китаю

ЄС уже запровадив санкції проти китайських компаній, які, за твердженням ЄС, підтримують військові зусилля Росії.

Ще один посадовець у Брюсселі повідомив агентству Reuters, що блоку слід перестати розглядати Китай передусім крізь призму економіки й натомість зосередитися на тому, що Каллас назвала роллю цієї країни як «вирішального чинника, що уможливлює війну Росії».

Обидва європейські посадовці, які побажали залишитися неназваними через чутливий характер інформації, вказали, що угоду від 2 липня, яка стала підґрунтям для проведення навчань, підписали російський генерал-майор Рустам Хусаїнов і старший полковник китайської армії Сунь Даюнь.

Андрій Картаполов, високопоставлений депутат і голова комітету з питань оборони російського парламенту, заявив російському виданню RTVI, що повідомлення про навчання є «повною нісенітницею», а російським військовим нічому вчитися в Китаю.

Відсутність бойового досвіду у Китаю

Росія накопичила значний досвід за понад чотири роки бойових дій в Україні, тоді як Китай, маючи величезну та технологічно розвинену армію, не воював десятиліттями.

В одному звіті про навчання високо оцінювався рівень обладнання, симулятори та високі теоретичні знання інструкторів, а також особливо зазначалася відсутність бойового досвіду у Китаю

У внутрішніх військових звітах Росії, з якими ознайомилося агентство Reuters, зазначалися сильні та слабкі сторони навчання.

В одному звіті про навчання в Нанкіні високо оцінювався рівень обладнання, використання симуляторів та високі теоретичні знання інструкторів, а також особливо зазначалася відсутність бойового досвіду у Китаю.

В інших документах згадувалися імена трьох генералів, які брали участь.

В одному російському військовому документі, з яким ознайомилося агентство Reuters, перераховані імена всіх учасників усіх курсів, включаючи старших офіцерів, із зазначенням звання, дати народження, приналежності та рівня допуску до секретної інформації в кожному випадку.

Згідно зі списком та другим військовим документом, з яким ознайомилося агентство, російську делегацію очолював генерал-полковник Рустам Мурадов, заступник головнокомандувача Сухопутними військами Росії.

За даними останнього, у відкритті одного з курсів взяв участь китайський генерал-майор Лі Цзіньсунь, начальник Військової академії радіологічного, хімічного та біологічного захисту армії Китаю.

Згідно зі списком, російський генерал-майор Віталій Герасимов взяв участь у курсі в Бенбу.