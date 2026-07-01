ЗМІ: близько 200 російських військових пройшли навчання в Китаї

Близько 200 російських військовослужбовців наприкінці 2025 року пройшли навчання у Китаї в межах непублічної угоди між двома країнами. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох європейських чиновників та внутрішні документи, з якими ознайомилося агентство.

За даними Reuters, навчання було санкціоновано міністром оборони Росії Андрієм Бєлоусовим за дорученням президента Росії Володимира Путіна. В одному з документів згадується внутрішній наказ Бєлоусова, виданий у серпні 2025 року, згідно з яким делегація російських військових вирушила до КНР для участі в навчальних заходах на об'єктах Народно-визвольної армії Китаю.

Як стверджує агентство, навчання відбулися в Пекіні та Нанкіні. Російські військовослужбовці вивчали застосування безпілотників, використання вибухових речовин, мін та засобів радіоелектронної боротьби.

Reuters також ознайомилося зі звітом про тритижневий курс із радіаційного, хімічного та біологічного захисту, який проходив у листопаді на одному з військових об’єктів у Пекіні. У документі містяться фотографії, на яких китайський інструктор проводить заняття з російськими військовими. Вони вивчають макет ядерного реактора, а також проходять підготовку з хімічної та радіаційної розвідки та захисту вентиляційних систем від зараження.

У МЗС Китаю заявили Reuters, що позиція Пекіна щодо війни Росії проти України залишається незмінною. Твердження про навчання у відомстві назвали «такими, що цілком не відповідають дійсності».





Днями Китай знову закликав Росію та Україну якнайшвидше повернутися до мирних переговорів. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заступник постійного представника Китаю Сунь Лей заявив, що Пекін послідовно виступає за якнайшвидше припинення бойових дій та досягнення всеосяжної та довгострокової мирної угоди.

Сунь Лей також наголосив, що Китай зберігає «об’єктивну та неупереджену позицію» щодо війни Росії проти України. Дипломат додав, що Пекін стурбований стражданнями мирного населення.

Заява китайської сторони прозвучала через кілька днів після того, як лідер РФ Володимир Путін повідомив про контакти з питання можливого врегулювання війни. За словами Путіна, Москва розглядає різні пропозиції, що надходять з боку Києва, включно з ініціативами про обопільну відмову від ударів углиб території обох країн та обмеження бойових дій на окремих ділянках фронту. При цьому він заявив, що Росія не допустить створення умов для переговорів, які, на його думку, могли б надати перевагу українській стороні.

Незадовго до заяви Сунь Лея до ООН у Китаї побував Олександр Лукашенко. Він прибув до Пекіна після закритих переговорів із Путіним.

Незадовго до візиту Лукашенка до Китаю видання The Wall Street Journal із посиланням на колишніх і чинних російських та європейських чиновників повідомило, що Кремль вимагає більш активного використання білоруської території для підтримки війни проти України та потенційних операцій проти країн НАТО. За даними газети, йдеться про розширення використання білоруської військової інфраструктури, аеродромів, логістики та каналів зв’язку. Російська влада ці повідомлення відкинула.

Китай від початку повномасштабної війни Росії проти України заявляє про нейтралітет. Водночас західні уряди та розвідувальні служби неодноразово звинувачували Пекін у постачанні Росії товарів подвійного призначення, які можуть використовуватися російським військово-промисловим комплексом. Китайська влада ці звинувачення відкидає.