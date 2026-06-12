У ЄС заявили, що Китай навчав російських військових, які воювали проти України

Європейський Союз підтверджує інформацію про те, що Китай проводив підготовку російських військових, частина з яких згодом брала участь у війні проти України. Про це заявив високопоставлений чиновник ЄС, не уповноважений давати офіційні коментарі ЗМІ, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми вже підтвердили, або зараз підтверджується, що Китай навчав російських солдатів, деякі з яких були безпосередньо залучені до війни проти України», – сказав він і додав, що інформацію підтвердили відповідні служби ЄС.

«За цифрами, які я бачив, йдеться про сотні людей», – сказав чиновник.

За його словами, підготовка відбувалася у кількох місцях на території Китаю.

Він наголосив, що йдеться не про непряму підтримку Росії, а про безпосереднє навчання військовослужбовців.

«Це відрізняється від того, що Китай робив раніше. Йдеться про конкретну підготовку солдатів, частина яких потім опинилася на фронті», – заявив чиновник.

Тема Китаю стане однією з ключових під час засідання Ради ЄС із закордонних справ 15 червня. Міністри планують обговорити питання безпеки, залежність європейської оборонної промисловості від китайських ланцюгів постачання, а також підтримку Росії з боку Пекіна.

Офіційний Пекін раніше неодноразово заперечував постачання зброї Росії і заявляв про нейтральну позицію щодо війни в Україні. Водночас західні країни і ЄС неодноразово звинувачували китайські компанії у постачанні товарів подвійного призначення, які використовуються російським військово-промисловим комплексом.

Заява представника ЄС пролунала через місяць після публікації агентства Reuters, яке з посиланням на дані трьох європейських розвідувальних служб повідомило, що Китай наприкінці 2025 року таємно підготував на своїй території близько 200 російських військовослужбовців.

За даними агентства, підготовка відбувалася на військових об’єктах у Пекіні й Нанкіні відповідно до двосторонньої угоди, підписаної російськими і китайськими військовими у липні 2025 року. Частина російських військових після завершення навчання повернулася до участі у бойових діях проти України.

Reuters повідомляло, що росіян навчали використанню безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби, армійської авіації та бронетанкових підрозділів. За даними розвідки, китайська індустрія безпілотників також надавала доступ до сучасних технологій і тренажерів для підготовки операторів дронів.