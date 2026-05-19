ЗМІ: група військових РФ пройшла навчання у Китаї в 2025 році, деякі поїхали воювати проти України

Збройні сили Китаю таємно навчили близько 200 російських військовослужбовців у Китаї наприкінці минулого року, деякі з них згодом повернулися воювати в Україні, повідомляють три європейські розвідувальні агентства та документи, з якими ознайомилося агентство Reuters.

Таємні тренування, які переважно зосереджувалися на використанні безпілотників, були передбачені в двомовній російсько-китайській угоді, підписаній високопоставленими російськими та китайськими офіцерами в Пекіні 2 липня 2025 року.

В угоді, з якою ознайомилося агентство Reuters, йдеться, що близько 200 російських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об'єктах, включаючи Пекін та східне місто Нанкін. Джерела повідомили, що приблизно така кількість згодом пройшла навчання в Китаї.

В документі також йдеться, що сотні китайських військовослужбовців пройдуть навчання на військових об’єктах у Росії.

Згідно з угодою про навчання, з якою ознайомилося агентство Reuters, сили РФ проходитимуть навчання з таких дисциплін, як безпілотники, радіоелектронна боротьба, армійська авіація та бронепіхота. Угода забороняла будь-яке висвітлення візитів у ЗМІ в будь-якій з країн і передбачала, що жодні треті сторони не повинні бути інформовані.



Візити китайських військ до Росії для навчання відбуваються щонайменше з 2024 року, але навчання російського персоналу в Китаї є новим, повідомили два розвідувальних агентства.

Значна кількість російських військовослужбовців, які пройшли навчання в Китаї, були високопоставленими військовими інструкторами, повідомили агентства.



Одне з агентств заявило, що підтвердило особи кількох російських військовослужбовців, які проходили навчання в Китаї та з того часу брали безпосередню участь у бойових операціях з використанням безпілотників в окупованих Україною Криму та Запорізькій області.

Навчаючи російських військовослужбовців на оперативному та тактичному рівні, які потім беруть участь в Україні, Китай набагато більше безпосередньо залучений до війни на європейському континенті, ніж вважалося раніше, сказав один із представників розвідки.

Міністерства оборони Росії та Китаю не відповіли на запити про коментарі.

Європейські держави, які вважають Росію основною загрозою безпеці, з обережністю спостерігають за дедалі тіснішими відносинами між Росією та Китаєм, другою за величиною економікою світу та важливим торговим партнером Європейського Союзу.

Дві країни оголосили про стратегічне партнерство «без обмежень» за кілька днів до вторгнення Росії в Україну у 2022 році та зобов’язалися проводити військові навчання для відпрацювання координації між своїми збройними силами.

Китайський лідер Сі Цзіньпін має прийняти президента Росії Володимира Путіна у вівторок і середу – менш ніж через тиждень після візиту президента США Дональда Трампа.



Хоча Китай і Росія провели низку спільних військових навчань з моменту повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Пекін неодноразово заявляв, що він є нейтральним у конфлікті та позиціонує себе як мирний посередник.



