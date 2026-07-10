У Кремлі намагаються применшити значення планів Трампа щодо ракет Patriot для України – ISW

Кремль, схоже, намагається скоригувати свою риторику у відповідь на нещодавнє заперечення адміністрацією президента США Дональда Трампа російських переговорних тактик і визнання успіхів України на полі бою, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

В ISW проаналізували заяви речника російського президента Дмитра Пєскова і речниці МЗС Росії Марії Захарової.

Зокрема, Пєсков 9 липня заявив, що США завжди надавали військову допомогу Україні, намагаючись применшити значення рішення президента США Дональда Трампа від 7 липня щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет «Петріот», кажуть в ISW. Пєсков заявив, що Кремль розглядає заяви Трампа як «помилку», а не як ескалацію.

Речник Кремля також заявив, що 8 липня Дональд Трамп не телефонував Володимиру Путіну, але додав, що Путін залишається відкритим до переговорів із Трампом. 8 липня речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова повторила позицію Кремля про те, що США, як і раніше, не зацікавлені у сприянні європейській безпеці, а європейські держави готуються до тривалого конфлікту з Росією.

«Реакції Пєскова і Захарової свідчать про те, що Кремль ще не розробив узгодженої інформаційної відповіді на нещодавні зусилля адміністрації Трампа, спрямовані на протидію російським наративам. Наприклад, 6 липня держсекретар Марко Рубіо підтвердив, що після американсько-російського саміту на Алясці в серпні 2025 року не було укладено жодної письмової угоди, що підриває спроби Росії використати цей саміт як зброю для ведення переговорів», – йдеться у звіті.

Аналітики відзначають, що високопосадовці США також нещодавно визнали тактичні й оперативні успіхи України, всупереч російській заяві про те, що її війська просуваються по всій лінії фронту. «Кремль, схоже, намагається применшити значення останніх подій, зокрема важливість ліцензійної угоди щодо Patriot, щоб залишити відкритою можливість для переговорів зі Сполученими Штатами в надії, що Росія все ще зможе домогтися поступок від України і її партнерів», – кажуть в ISW.

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня заявив, що США можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет до систем ППО Patriot.

Під час масованої російської атаки в ніч проти 6 липня Повітряні сили ЗСУ не збили жодної із 29 балістичних ракет, що летіли на Київ й область. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат прямо визнав , що причина цього – брак ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Наразі це – єдина установка в Україні, здатна ефективно збивати російські ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями.

Трамп також у відповідь на запитання журналістки Радіо Свобода про те, чому він вважає, що лідер РФ Володимир Путін «може бути зацікавлений у врегулюванні війни», заявив, що робить такий висновок на основі особистих розмов із ним.

Він додав, що вважає «готовими до компромісу» обидві сторони.

Водночас президент США наголосив, що «Росія зацікавлена у завершенні війни» і що на неї чиниться тиск.

Раніше під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Білому домі ввечері 24 червня Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський «добре справляється» і похвалив його за сміливість. Так Трамп відповів на запитання журналіста про те, чи він вважає, що Зеленський «зараз перемагає» у війні з Росією. Раніше Трамп говорив, що в Зеленського «немає карт» для перемоги.

Останні мирні переговори між Україною і Росією за посередництва США відбулися в лютому. Через загострення ситуації на Близькому Сході тристоронні переговори були відкладені на невизначений час.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що завершення конфлікту США з Іраном дозволить Вашингтону сфокусуватися на врегулюванні російсько-української війни.

У Кремлі заявили, що останні українські удари по Росії «не наближають особисті контакти» між лідером РФ Володимиром Путіним й українським президентом Володимиром Зеленським.

Зеленський наголосив, що Україна хоче закінчити війну до зими: «через дипломатію, і, звичайно, це дуже важливо – і через тиск на Росію».