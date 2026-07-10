«Принизливий провал». Чи може дефіцит пального паралізувати наступ армії РФ

«Зараз у країні розгортається «паливна Цусіма», – констатує російський Z-блогер Максим Калашников. – Ще трохи – і тупа мобілізація резервістів стане неможливою. І навіть перетворення банківських вкладів на облігації державної позики. Бо криза постачання пального паралізує все. Що це, як не приголомшливий і принизливий провал?»

Сили оборони продовжують завдавати ударів по переробці та транспортуванню нафти в Росії. Зокрема, російська влада та OSINT-аналітики підтвердили удар у ніч проти 10 липня по нафтових і військових об'єктах в Азові та Таганрозі (Ростовська область РФ). Також були атаковані нафтопереробний завод «Ільський» у Краснодарському краї РФ та 14 танкерів «тіньового флоту» в Азовському морі.

Financial Times із посиланням на оцінки аналітиків повідомив, що удари України вивели з ладу від 20% до 40% нафтопереробних потужностей Росії. Дефіцит пального вже зачіпає 50 мільйонів росіян або 35% населення, свідчить аналіз журналістів.

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Практично у всіх регіонах РФ були запроваджені обмеження на вільний продаж палива, на заправних станціях утворюються черги, фіксується також зростання цін на бензин. Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що українські військові уразили майже всі великі НПЗ у Росії. Сили оборони України завдають таких ударів практично щодня. Президент США Дональд Трамп 8 липня погодився, що ці удари можуть наблизити російське керівництво до завершення війни проти України.