Паливна криза в РФ напряму зачепила понад третину росіян – FT

Паливна криза в Росії безпосередньо зачепила близько 50 мільйонів осіб, або 35% населення країни, пише Financial Times із посиланням на власний аналіз, що базується на кількості автомобілістів у кожному регіоні країни.

Нинішня паливна криза в Росії – найважча з часів пізнього СРСР, стверджує видання. За різними оцінками, через атаки українських безпілотників російські нафтопереробні заводи втратили від 20 до 40% потужностей.

Як заявив FT голова досліджень енергетики Київської школи економіки Борис Додонов, у червні Росія в середньому переробляла 4,1 мільйона барелів нафти на добу. Це на 28% нижче за середній показник за останні п’ять років і на 35% менше від проєктної потужності.

«Криза реальна. Люди її відчувають. Але поки що вона ще не призвела до масштабних економічних наслідків», – сказав старший науковий співробітник Берлінського центру Карнегі з вивчення Росії та Євразії Сергій Вакуленко.

Паливна криза в Росії посилилася на тлі активізації атак українських безпілотників по нафтових об’єктах у регіонах. Під удари потрапили всі найбільші нафтопереробні заводи країни.

На тлі дефіциту бензину по всій країні запровадили обмеження на продаж палива. Від початку липня шість регіонів перейшли або збираються перейти на систему продажу бензину за автомобільними номерами – в парні дні можуть заправитися машини, номери яких розпочинаються (або закінчуються) на парну цифру, у непарні – на непарну. Таким чином влада хоче зменшити черги на заправки, в яких жителі країни змушені стояти годинами або навіть цілодобово.