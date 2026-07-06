Без бензину на трасі залишився губернатор одного з регіонів РФ

Губернатор російської Вологодської області Георгій Філімонов повідомив, що його службовий автомобіль зупинився на трасі через відсутність палива.

«Буквально 15 хвилин тому зупинився без палива. Бак на нулі. Це сталося на швидкісному обході міста Вологда. Пересів зі службової машини в автомобіль, який погодився підвезти. Цим я засвідчую той факт, що всі ми пливемо в одному човні і вирішуємо наявну проблему», – розповів чиновник у своєму телеграмі. Пізніше він уточнив, що його підвіз екіпаж ДАІ.

Незадовго до цього губернатор закликав жителів регіону не закуповувати надмірну кількість бензину. За його словами, продаж пального для фізичних осіб частково обмежений, оскільки постачання залишаються на попередньому рівні, а попит зріс майже вдвічі.

Вологодська область стала одним із регіонів, де на тлі паливної кризи запроваджені обмеження на продаж бензину. Від кінця червня на автозаправках регіону дозволено продавати не більш як 30 літрів бензину в бак одного автомобіля, продаж пального в каністри обмежений.

Паливна криза в Росії загострюється з кінця травня на тлі серії українських ударів по російських нафтопереробних заводах. Через дефіцит пального обмеження на його продаж запроваджено майже у всіх російських регіонах.

За підрахунками аналітиків, у травні українські безпілотники успішно атакували російські нафтопереробні заводи 16 разів – рекордний місячний показник від початку повномасштабної війни. Всього з початку 2026 року російські НПЗ зазнали щонайменше 194 ударів, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період 2025 року.