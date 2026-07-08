Паливна криза в РФ: Путін підтримав ідею створення міні-НПЗ

Президент Росії Володимир Путін на нараді з урядом 8 липня підтримав ідею створити в цій країні більше мініатюрних нафтопереробних заводів. За його словами, по таких об'єктах українським безпілотникам буде складніше завдавати ударів.

«Пропозицію слід врахувати і якнайшвидше розгорнути можливості роботи малого та середнього бізнесу з виробництва нафтопродуктів», – сказав Путін.

Раніше в Росії на сервісі з продажів «Авіто» (аналог популярного в Україні OLX) з’явилися оголошення про продаж установок, які називають «міні-НПЗ». Ціни на них стартують від одного мільйона рублів. Відгуків на таку техніку на «Авіто» ще немає.

В одній із публікацій стверджується, що установка здатна переробляти від 500 літрів до 200 кубометрів нафти на добу, а також проводити вторинну переробку мазуту та відпрацьованих олив.

До кінця червня лише в одному регіоні Росії, на Чукотці, не було паливних обмежень на тлі дефіциту пального. Проблеми з бензином у країні викликані українськими атаками по російських НПЗ.