Казахстан обмежив в’їзд і виїзд автомобілів через свій кордон

Казахстан запровадив обмеження для в’їзду та виїзду автомобілів через державний кордон для запобігання вивезенню паливно-мастильних матеріалів – про це 7 липня повідомив віцеміністр енергетики Кайирхан Туткишбаєв, передає місцева служба Радіо Свобода «Азаттик Азія».

Згідно з нововведеннями, легкові та вантажні машини, що прибувають із сусідніх держав, зможуть перетинати кордон не більше одного разу на добу.

«І вантажні, і легкові автомобілі не зможуть в’їжджати та виїжджати з Казахстану більше одного разу на добу. Це дозволить зберегти баланс споживання палива», – заявив Туткишбаєв.





За його словами, це стосується всіх інших прикордонних зон Казахстану: і на півдні, на сході та півночі. Посадовець стверджує, що міністерство енергетики спільно з національними компаніями сформувало резерв палива та контролює баланс споживання на внутрішньому ринку.

За даними віцеміністра, у прикордонних регіонах (Західно-Казахстанській, Актюбінській та Павлодарській областях) останнім часом «помітно зросло споживання паливно-мастильних матеріалів».

Останнім часом спостерігаються черги в автозаправних станціях у прикордонних із Росією регіонах Казахстану. У сусідній Росії з кінця червня триває паливна криза, спричинена зупинкою роботи великих нафтопереробних заводів через удари української армії.





Зокрема, 6 липня Омський нафтопереробний завод, розташований більш ніж за 2 500 кілометрів від кордону з Україною, потрапив під удар вперше після початку повномасштабної війни Росії проти України. Після атак, як повідомляє Reuters, Омський НПЗ із потужністю близько 21 млн тонн на рік зупинив роботу.

У Міненерго Казахстану запевнили, що ситуація з Омським заводом «не вплине на роботу вітчизняних НПЗ».

1 липня агентство Reuters повідомило, що Росія на тлі дефіциту палива після атак ЗСУ на об’єкти нафтової інфраструктури домовилася про постачання палива з Казахстану. Наступного дня міністр енергетики Казахстану Ерлан Аккенженов заявив, що Москва не зверталася до Астани з проханням про такі поставки.