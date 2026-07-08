Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох НПЗ і танкерів Росії протягом ночі

Сили оборони протягом ночі на 8 липня уразили Саратовський нафтопереробний завод і низку інших російських об’єктів, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними командування, на території НПЗ зафіксовані вибухи та пожежа. Ступінь завданих збитків уточнюють.

«Саратовський НПЗ входить до структури компанії «Роснефть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Його проєктна потужність – близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора», – йдеться в повідомленні.

Саратовський НПЗ вже не вперше зазнає атаки, зокрема це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії було атаковане у травні цього року.

Також удару зазнав нафтопереробний завод «ТАІФ-НК» у Нижньокамську, республіка Татарстан. Там, за даними командування, також спостерігаються вибухи й пожежа, ступінь збитків уточнюється.





Генштаб вказує на те, що «ТАІФ-НК» є одним із найбільших нафтопереробних комплексів Росії. До його складу входять сам НПЗ, завод бензинів та комплекс глибокої переробки важких залишків:

«Проєктна потужність підприємства з переробки нафти становить понад 7 млн тонн на рік, а з урахуванням усіх видів сировини комплексна потужність перевищує 8 млн тонн. Продукція заводу – дизпальне, бензини, авіапальне та інші нафтопродукти, задіяні у забезпеченні економіки й військової логістики РФ».

Також Генштаб підтверджує ураження шести танкерів тіньового флоту. Один із них перебував у Чорному морі, п’ять – в Азовському. Судна були задіяні у логістиці Росії для забезпечення окупаційної армії, що діє в південних регіонах України, йдеться в зведенні.

Раніше командувач Сил безпілотних систем повідомив про удари по дев’ятьох російських танкерах.

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Військові повідомляють про ураження аеродрому «Борісоглебськ» у Воронезькій області Росії та автомобільних мостів у районах Уразового й Шелаєвого Бєлгородської області РФ:

«Об’єкти використовуються противником для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів».

Раніше російський телеграм-канал ASTRA повідомив про удар по Саратовському нафтопереробному заводу та підприємству у Нижньокамську, а також про пожежу на військовому аеродромі Борисоглібськ у Воронезькій області.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін ураження НПЗ не підтверджує, але заявив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Також, за його словами, через атаку загинула людина, є постраждалі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».