Українське командування звітує про удари по 9 танкерах РФ протягом ночі

Сили безпілотних систем продовжили удари по танкерах «тіньового флоту» Росії в Азовському морі протягом ночі на 8 липня, повідомив командувач Роберт «Мадяр» Бровді:

«Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту рф за ніч 8 липня у Азовському морі. Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 сухогруз і 1 паром у Керчі».

Також очільник СБС звітував про удари по окупованому Криму та південних окупованих регіонах, де українські війська уразили 53 російських цілі.

Напередодні Бровді повідомив про удари по вісьмох російських танкерах, заявивши, що «битва за бензин для Криму у Азовському морі триває».

Удари СБУ за тиждень

Тим часом Служба безпеки України звітує про удари по авіабазі «Джанкой» та інших цілях на окупованих територіях протягом попереднього тижня.

За повідомленням, військові підрозділу «Альфа» СБУ, які працюють у зоні мiddle strike ударів, минулого тижня провели «комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника» на окупованих територіях України. Йдеться, зокрема, про військову авіабазу «Джанкой» – там уражені ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» та склади зі зброєю і військовою технікою.





Спецпризначенці, за зведенням, атакували інфраструктуру порту «Крим» у Керчі й склади боєприпасів та пально-мастильних матеріалів у населених пунктах Новогригорівка та Червоне.

«СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська Донецької області. Цей об’єкт забезпечував логістичну підтримку російських військ на цьому напрямку», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ударів зазнали пункти постійної дислокації пілотів БПЛА на окупованій частині Запоріжжя та військові склади російської армії в Гранітному та Стилі Донецької області.

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«Ці спецоперації суттєво порушити елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції. Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога», – завляє СБУ.

Радіо Свобода не може незалежно підтвердити результати ударів. Російське військове командування не повідомляло про ураження.

Міноборони РФ заявляє про збиття 415 українських дронів протягом ночі над низкою областей, окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями. Загальну кількість запущених безпілотників і влучань відомство не оприлюднює.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».