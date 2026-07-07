Сили оборони звітують про ураження 8 «тіньових» танкерів та двох підприємств ВПК Росії

Сили безпілотних систем протягом ночі завдали ударів по вісьмох танкерах тіньового флоту Росії, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді 7 липня.

«8 танкерів тіньового флоту РФ впольовано та прикурено за 1 ніч пілотами «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму у Азовському морі триває», – заявив він.

Також, за його даними, вночі ударів завдали по сухогрузу та парому. Кораблі з паливом «добряче попсуті, палають», додав він.

Бровді назвав сім із уражених суден:

«Венера-3»

«Санар-1»

«Санар-17»

«Климена»

«Теті»

«Алексей Саврасов»

«Пенелопа»

Він додав, що всі танкери перебувають під міжнародними санкціями.

Крім того, командувач звітує про ураження силами СБС 58 військових цілей Росії на окупованих територіях. У Криму ударів зазнала енергетична інфраструктура.

«Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо», – заявив Бровді.

Удари по прикордонних областях Росії

Генеральний штаб Збройних сил України також повідомив про низку ударів по Брянській і Бєлгородській областях Росії та окупованих територіях протягом ночі.

Зокрема, ураження зазнало підприємство «Група Кремній Ел» у Брянську. Ступінь завданих збитків уточнюється.

«АТ «Группа Кремний ЕЛ» є одним із провідних російських виробників мікроелектроніки. Підприємство виготовляє мікросхеми, силові напівпровідникові прилади та електронні компоненти, які використовуються у системах управління, зв’язку, радіоелектронної боротьби та зразках озброєння Російської Федерації», – повідомляє Генштаб.





Також ЗСУ вдарили по заводу «Брянський» у місті Сельцо на Брянщині. У районі підприємства зафіксували чотири вибухи, наслідки уточнюють.

Командування називає Брянський хімічний завод важливою складовою військово-промислового комплексу РФ:

«Підприємство виробляє порох, вибухові речовини та компоненти ракетного пального, що використовуються для виготовлення боєприпасів і ракет, якими російські війська завдають ударів по території України».

Серед інших уражених цілей Генштаб називає:

нафтобазу аеродрому «Бєлгород»

два залізничних мости в районах Роздольного та Ічкі в окупованому Криму, які використовує російська армія для військової логістики

склади матеріально-технічних засобів РФ у районах Волновахи та Ясинуватої на окупованій частині Донеччини

Російська місцева влада повідомляла про атаки безпілотників вночі проти 7 липня. Зокрема, очільник Бєлгородської області заявив про локальні перебої в електро- й водопостачанні та одного загиблого й трьох постраждалих у селі Бєловське.

Канал Exilenova+ з посиланням на дані сервісу NASA FIRMS повідомляв, що в окупованому Криму зафіксовано пожежі в районі підстанції «Західнокримська», позиції ЗРК С-400, підстанції «Саки» і, можливо, залізничної станції. Крім того, як повідомляється, в окупованому Мелітополі була атакована АЗС.

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Міноборони РФ заявило про 452 збиті з вечора понеділка до ранку вівторка безпілотники над регіонами Росії, окупованим Кримом й акваторіями Азовського і Чорного морів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».