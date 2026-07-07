Атака в РФ: мер Москви заявив про 430 дронів, в Бєлгороді проблеми зі світлом і водою

Російські регіони вночі проти 7 липня зазнали чергової атаки. Зокрема, губернатор Бєлгородської області РФ Олександр Шуваєв заявив, що регіон зазнав масованої ракетної атаки.

За його словами, пошкоджена енергетична інфраструктура, тому в окремих районах Бєлгорода і кількох муніципалітетах були перебої в електро- й водопостачанні. У селі Бєловське загинула одна людина, ще троє постраждали, зазначив губернатор.

За даними телеграм-каналу «Пепел», після ракетного удару зайнялося лінійне виробниче управління магістральних газопроводів (ЛВУМГ), у Бєлгороді почалися перебої з подачею газу до квартир. Крім Бєлгорода, ЛВУМГ постачає газом Бєлгородський, Яковлівський, Ракитянський, Борисівський, Грайворонський, Корочанський, Шебекинський, Прохорівський та Івнянський округи.

Голова Калузької області РФ Владислав Шапша заявив вранці 7 липня про пожежу на промисловому підприємстві в Дзержинському окрузі після атаки безпілотників. За його словами, ніхто не постраждав, на місцях працюють оперативні групи і співробітники МНС.

Телеграм-канал Astra пише, що у Дзержинському окрузі розташовані нафтопереробне підприємство «Первый завод», нафтобаза і ще кілька великих підприємств целюлозно-паперової промисловості.

За даними моніторингового телеграм-каналу Exilenova+, дрони атакували місцевий міні-НПЗ «Первый завод», проєктна потужність якого складає 1,2 млн тонн на рік.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що понад 430 безпілотників летіло у бік московського регіону. Більшість збили «на далеких підступах», а 36 – на підльоті до Москви, заявив він.

Exilenova+ з посиланням на дані сервісу NASA FIRMS також пише, що в окупованому Криму зафіксовано пожежі в районі підстанції «Західнокримська», позиції ЗРК С-400, підстанції «Саки» і, можливо, залізничної станції. Крім того, як повідомляється, в окупованому Мелітополі була атакована АЗС.

Міноборони РФ заявило про 452 збиті з вечора понеділка до ранку вівторка безпілотники над регіонами Росії, окупованим Кримом й акваторіями Азовського і Чорного морів.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».