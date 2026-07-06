У Новосибірській області РФ вперше запровадили режим дронової загрози

Режим безпілотної небезпеки запровадили в Новосибірській області о 21:45 за місцевим часом (17:45 за Києвом) 6 липня – про це повідомила російська Державна система оповіщення й ліквідації надзвичайних ситуацій (РСЧС).

Служба закликала місцевих жителів по можливості залишатися вдома, не підходити до вікон та скористатися укриттями.

Про влучання безпілотників у регіоні місцева влада наразі не повідомляла.

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Відстань між Новосибірською областю, що в Західному Сибіру, та кордоном з Україною становить близько 3 тисяч кілометрів: від українського кордону до західних районів області – 2800-3000 кілометрів по прямій, до самого Новосибірська – близько 3 200 кілометрів.

Раніше сьогодні безпілотну небезпеку вперше оголошували також у сусідній Омській області – там дрони атакували найбільший у Росії Омський нафтопереробний завод. Аеропорт міста протягом більше ніж 5 годин не приймав і не випускав літаки, передає канал «Настоящее время».

Омський НПЗ розташований приблизно за 2500 кілометрів від кордону з Україною – це була найдальша мета, вражена українськими дронами.