Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила Велику Британію та її спецслужби в завданні удару по окупованому Севастополю, який пошкодив будівлю панорами «Оборона Севастополя».

У повідомленні пресслужби СЗР, яке цитують російські агенції, удар назвали «детально спланованою провокацією» Британії. Жодних доказів цих тверджень відомство не наводить.

Як йдеться в повідомленні, дрони по Севастополю запустили українські військові, але при цьому вони нібито «швидше за все, не були обізнані щодо справжньої мети атаки», позаяк «польотні завдання до системи озброєнь завантажили британські фахівці, які виступали під личиною військових радників».





Мотивами їхніх дій відомство названо нібито прагнення помститися за великі втрати «серед представників вищої еліти Сполученого Королівства» під час Кримської війни 1853-1856 років, один із епізодів якої і зображує панорама. У повідомленні СЗР Британія звинувачується і в інших «варварських злочинах проти народів Росії та України».

Лондон офіційно не реагував на цю заяву.

Раніше СЗР неодноразово виступала зі звинуваченнями на адресу Великої Британії, зокрема, в підготовці передачі Україні деяких ядерних матеріалів. Як правило, ці звинувачення не отримують жодного продовження і не мають доказів.

Внаслідок удару по Севастополі в ніч проти 10 червня спалахнув дах будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855 років». За даними російської влади, пожежа знищила 90% копії панорами, яка була в будівлі.

Йдеться про копію полотна Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854-1855 років», яке серйозно постраждало під час Другої світової війни. Після війни радянські художники створили копію, яку виставляли в музеї.