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Новини | Міжнародні

Розвідка Росії звинуватила Британію в ударі по Криму, який пошкодив панораму «Оборона Севастополя»

Внаслідок удару по Севастополі в ніч проти 10 червня спалахнув дах будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855 років»
Внаслідок удару по Севастополі в ніч проти 10 червня спалахнув дах будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855 років»

Служба зовнішньої розвідки Росії звинуватила Велику Британію та її спецслужби в завданні удару по окупованому Севастополю, який пошкодив будівлю панорами «Оборона Севастополя».

У повідомленні пресслужби СЗР, яке цитують російські агенції, удар назвали «детально спланованою провокацією» Британії. Жодних доказів цих тверджень відомство не наводить.

Як йдеться в повідомленні, дрони по Севастополю запустили українські військові, але при цьому вони нібито «швидше за все, не були обізнані щодо справжньої мети атаки», позаяк «польотні завдання до системи озброєнь завантажили британські фахівці, які виступали під личиною військових радників».


Мотивами їхніх дій відомство названо нібито прагнення помститися за великі втрати «серед представників вищої еліти Сполученого Королівства» під час Кримської війни 1853-1856 років, один із епізодів якої і зображує панорама. У повідомленні СЗР Британія звинувачується і в інших «варварських злочинах проти народів Росії та України».

Лондон офіційно не реагував на цю заяву.

Раніше СЗР неодноразово виступала зі звинуваченнями на адресу Великої Британії, зокрема, в підготовці передачі Україні деяких ядерних матеріалів. Як правило, ці звинувачення не отримують жодного продовження і не мають доказів.

Внаслідок удару по Севастополі в ніч проти 10 червня спалахнув дах будівлі панорами «Оборона Севастополя 1854-1855 років». За даними російської влади, пожежа знищила 90% копії панорами, яка була в будівлі.

Йдеться про копію полотна Франца Рубо «Оборона Севастополя 1854-1855 років», яке серйозно постраждало під час Другої світової війни. Після війни радянські художники створили копію, яку виставляли в музеї.

«Панорама «Облога Севастополя» практично знищена». Що відомо?

Дим від пожежі у будівлі панорами «Облога Севастополя» вранці 10 червня. Російська окупаційна влада стверджує: це наслідок удару українського дрона.<br><br>Фото, на яких видно обвуглені та забруднені частини панорами, якою дуже пишалися у Севастополі, підтверджують серйозні пошкодженння.<br>
1/8 Дим від пожежі у будівлі панорами «Облога Севастополя» вранці 10 червня. Російська окупаційна влада стверджує: це наслідок удару українського дрона.

Фото, на яких видно обвуглені та забруднені частини панорами, якою дуже пишалися у Севастополі, підтверджують серйозні пошкодженння.
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На цьому фото – скріншот з відео із відзнятим фрагментом картини, який винесли з тліючого музею. Експерти кажуть, що він відповідає частині оригінальної панорами, яка збереглася в онлайн-архівах
2/8 На цьому фото – скріншот з відео із відзнятим фрагментом картини, який винесли з тліючого музею. Експерти кажуть, що він відповідає частині оригінальної панорами, яка збереглася в онлайн-архівах
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На фото: деталь панорами «Облога Севастополя», сфотографована у 2015 році.<br><br>Панорама зображає битву 1855 року під час Кримської війни, яку програла Росія. Розмір панорамного полотна має у висоту 14 метрів, а в довжину 115 метрів, розмістившись по колу спеціально побудованої виставкової зали<br><br>
3/8 На фото: деталь панорами «Облога Севастополя», сфотографована у 2015 році.

Панорама зображає битву 1855 року під час Кримської війни, яку програла Росія. Розмір панорамного полотна має у висоту 14 метрів, а в довжину 115 метрів, розмістившись по колу спеціально побудованої виставкової зали
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Відвідувачам показують панораму в Севастополі у серпні 2015 року.<br><br>Картину вперше написав на початку 1900-х років російсько-французький художник Франц Рубо. Оригінал був значною мірою знищений під час Другої світової війни. Фрагменти, які вціліли, у 1942 році вивезли морем із Севастополя<br>
4/8 Відвідувачам показують панораму в Севастополі у серпні 2015 року.

Картину вперше написав на початку 1900-х років російсько-французький художник Франц Рубо. Оригінал був значною мірою знищений під час Другої світової війни. Фрагменти, які вціліли, у 1942 році вивезли морем із Севастополя
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На фото – деталь панорами, сфотографована у серпні 2015 року.<br><br>У 1950-х роках група радянських художників створила тривимірну репродукцію роботи Рубо. Її встановили ​​у круглій виставковій залі. Саме ця репліка й була пошкоджена під час удару 10 червня 2026 року
5/8 На фото – деталь панорами, сфотографована у серпні 2015 року.

У 1950-х роках група радянських художників створила тривимірну репродукцію роботи Рубо. Її встановили ​​у круглій виставковій залі. Саме ця репліка й була пошкоджена під час удару 10 червня 2026 року
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На фото – один із фрагментів оригінальної панорами.<br><br>На момент удару дрона 10 червня оригінальні фрагменти епічної картини Рубо готували до виставки в Севастополі. Вони перебували в окремій будівлі та не були пошкоджені під час інциденту<br><br><br><br>
6/8 На фото – один із фрагментів оригінальної панорами.

На момент удару дрона 10 червня оригінальні фрагменти епічної картини Рубо готували до виставки в Севастополі. Вони перебували в окремій будівлі та не були пошкоджені під час інциденту
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Дим просочується з-під даху виставкової зали панорами «Облога Севастополя». 10 червня, окупований Крим.<br><br>Українські військові не прокоментували удар<br><br>
7/8 Дим просочується з-під даху виставкової зали панорами «Облога Севастополя». 10 червня, окупований Крим.

Українські військові не прокоментували удар
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На фото фрагменти твору мистецтва після того, як їх винесли з пошкодженої будівлі 10 червня.<br><br>Призначений Кремлем губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «вже очевидно, що великий шедевр Франца Рубо практично знищено», хоча це не оригінальна робота Рубо, а репліка. Розважаєв додав, що витвір мистецтва був оцифрований, отже«буде відтворений у найкращому вигляді».<br><br>
8/8 На фото фрагменти твору мистецтва після того, як їх винесли з пошкодженої будівлі 10 червня.

Призначений Кремлем губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що «вже очевидно, що великий шедевр Франца Рубо практично знищено», хоча це не оригінальна робота Рубо, а репліка. Розважаєв додав, що витвір мистецтва був оцифрований, отже«буде відтворений у найкращому вигляді».
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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