У Росії повідомляють про атаку на НПЗ та військовий аеродром

У Росії повідомляють про удари по авіабазі «Борисоглібськ», по Саратовському нафтопереробному заводу та підприємству у Нижньокамську.

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на свій OSINT-аналіз пише, що українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Саратові. Як свідчать кадри очевидців, почалася пожежа.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін ураження НПЗ не підтверджує, але заявив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Також, за його словами, через атаку загинула людина, є постраждалі.

Саратовський НПЗ вже не вперше зазнає атаки, зокрема це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії було атаковане у травні цього року.

Також у соцмережах повідомляють про атаку на Нижньокамськ у Татарстані. Зокрема, український телеграм-канал Exilenova+ пише, що у цьому місті міг бути атакований нафтохімічний комплекс «Нижньокамськнафтохім».

Також ASTRA пише, що БПЛА, який потрапив на відео перед ударом по промзоні в Нижньокамську, ймовірно, впав на територію нафтопереробного заводу (ТАИФ-НК).

Місцева влада підтверджує, що у ніч на 8 липня Нижньокамськ зазнав масової атаки безпілотників, але про наслідки атаки не повідомляє.

ASTRA після OSINT-аналізу пише про пожежу на військовому аеродромі Борисоглібськ у Воронезькій області Росії після нічної атаки. Згідно з кадрами очевидців, які вивчила ASTRA, на фото горить територія військового аеродрому Борисоглібськ.

Місцева влада лише повідомляла про атаку БпЛА. За словами губернатора Воронезької області РФ Олександра Гусєва, одному з муніципалітетів на інфраструктурному об’єкті виникла пожежа.

Міноборони РФ наразі про атаку не повідомляє.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».