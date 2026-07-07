Омський НПЗ зупинив роботу після атаки українських дронів – Reuters

Омський нафтопереробний завод зупинив роботу після удару українських безпілотників, повідомляє агентство Reuters із посиланням на два джерела в галузі.

За даними співрозмовників агентства, після удару спалахнула і була пошкоджена установка первинної переробки нафти (ЕЛОУ-АВТ-10), на яку припадає близько 38% потужності заводу.

Ще одна установка ЕЛОУ-АВТ-11, що забезпечує 37% потужності, також зупинена через пошкодження деяких з'єднувальних каналів. Вона може відновити роботу найближчим часом.

Компанія «Газпромнефть», якій належить нафтопереробний завод, не відповіла на запит про Reuters про коментар. Офіційно про зупинення роботи НПЗ не повідомлялося.

Удар по Омському НПЗ був завданий удень 6 липня. Цей нафтопереробний завод розташований за 2500 кілометрів від кордону РФ із Україною. Російська влада визнала атаку по заводу і повідомила про відсутність постраждалих.

Омський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії, його потужність становить близько 21 мільйона тонн на рік.