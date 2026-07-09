«Добре попсовані, палають». Сил безпілотних систем ЗСУ за 72 години уразили 19 російських танкерів в Азовському морі

Упродовж трьох днів українські військові повідомляли, що в Азовському морі горять танкери, також завдано ударів по нафтових об’єктах портів «Крим» і «Кавказ». Українські Сили безпілотних систем застосовують нову тактику обмеження постачання пального на окупований Росією Кримський півострів після заяв російського президента, що пальне до Криму доправлять суходолом і морем. Деталі з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За три доби в Азовському морі уражено 19 російських танкерів, також завдавалися удари по інфраструктурі порту «Крим» у Керчі та порту «Кавказ» у Тамані, задіяних у перевезенні пального до окупованого Криму.

Вогняні 72 години

У понеділок, 6 липня, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») оприлюднив відео, на якому зафіксовані атаки дронів по системах ППО РФ у Криму, а також по двох танкерах в Азовському морі, які, згідно з повідомленням, везли пальне до Криму із сусідньої Росії:

Танкер проєкту 15781, Азовське море,

Танкер проєкту 15781, Азовське море,

Нафтобаза «Керч», Керч,

РЛС «НЕБО-У», Керч,

ЗРК С-400 «Триумф», Глазівка.

Телеграм-канал «Крымский ветер» оприлюднив фото двох танкерів в Азовському морі напередодні ураження. Довжина обох суден по 143 метри.

Наступного дня, 7 липня, Роберт Бровді відзвітував про ураження ще восьми танкерів. «8 танкерів тіньового флоту РФ підстрелили і прикурили за 1 ніч пілоти «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває», – зазначив він.

Також, за його даними, вночі було завдано ударів по суховантажу та порому. Кораблі з паливом «добре попсовані, палають», додав він.

Бровді назвав уражені судна:

«Венера-3»,

«Санар-1»,

«Санар-17»,

«Климена»,

«Тете»,

«Алексей Саврасов»,

«Пенелопа»,

«Иван Черемисинов».

Він додав, що всі танкери перебувають під міжнародними санкціями.

Український телеграм-канал Exilenova+ опублікував кадри пожеж на танкерах в Азовському морі.

8 липня українські військові відзвітували про нічні удари по ще 9 танкерах РФ в Азовському морі та порому в Керчі. «Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту РФ за ніч 8 липня в Азовському морі. Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 суховантаж і 1 пором у Керчі», – повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив 8 липня, що в Таганрозькій затоці атаковано два танкери. «Танкери були порожні, розливу нафтопродуктів не відбулося», – йдеться в повідомленні.

Атаки по інших танкерах російські військові та російська влада не коментували.

Також Служба безпеки України 8 липня повідомила, що спецпризначенці атакували інфраструктуру порту «Крим» у Керчі.

Відпрацювання «доручень Путіна»

Паливна криза в окупованому Криму розвивається з травня і призвела зараз до жорсткого дефіциту пального, яке у вільному доступі в невеликій кількості реалізують на окремих заправках із лімітом по 20 літрів на один автомобіль, а заправка в каністри заборонена.

У Криму зараз запас кількох днів, але потреби будуть забезпечені

Реагуючи на ситуацію, російський президент Володимир Путін заявив 28 червня, що потреби Криму в пальному будуть забезпечені.

«Що стосується постачання пального до Криму, щомісячна потреба, мені тут міністр доповідав, – щомісячна потреба – 70 тисяч тонн. У Криму зараз запас кількох днів, але потреби будуть забезпечені, і ми будемо нарощувати і суходолом ці постачання, і морем. Упевнений, що це завдання буде вирішене», – сказав Путін.

Однак після цього ситуація з пальним на півострові не тільки не покращилася, а й значно погіршилася.

«Сили безпілотних систем по-своєму відпрацювали доручення Путіна, повністю перекривши морський канал постачання пального на півострів. Кожен із уражених танкерів міг перевозити сім-вісім тисяч тонн пального, яке тепер уже не потрапить до Криму», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у воєнній розвідці України.

За словами воєнного розвідника, відпрацьовано також порти поромної переправи через Керченську протоку – «Керч» і «Кавказ».

«У порту «Кавказ» було завдано удару по нафтобазі, в порту «Керч» – по автомобільному порому, який перевозить у тому числі бензовози», – уточнює офіцер запасу.

Капітан 3-го рангу запасу зазначає, що операції Сил безпілотних систем в Азовському морі були б неможливі без «відпрацювання» російської ППО в Криму.

Українські безпілотники спокійно прилетіли до танкерів

«У зведенні від 6 липня йдеться про ураження радіолокаційної станції «Небо-У» поблизу Керчі та зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» у передмісті Керчі – Глазівці. РЛС «Небо-У» має фазовану антенну решітку і працює в 13 діапазонах. Вона працює як по літаках, так і по малопомітних цілях типу БпЛА. Виведення її з ладу робить ЗРК у цій зоні «сліпими». А до того ж, і сам ЗРК С-400 був уражений. Тобто українські безпілотники спокійно прилетіли до танкерів», – пояснює колишній офіцер української розвідки.

За його словами, «винос» російських РЛС і ЗРК на Керченському півострові відбувається регулярно, що відкриває «дорогу» в цьому напрямку для українських дронів і ракет.

25 червня в Генштабі ЗСУ заявили про удар по РЛС і РЛК поблизу Керчі. Згідно з повідомленням, йшлося про РЛС «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М».

23 червня командувач СБС Бровді повідомляв про ураження пускової установки ЗРК С-300 в селі Курортному Ленінського району (Керченський півострів) і РЛС «Небо-У» в Керчі.

«Сухопутного коридору» вже немає

Іншим шляхом постачання пального до Криму, поряд із морським, є сухопутний.

«Росія давно налагодила постачання пального та інших ресурсів до Криму так званим «сухопутним коридором» від Таганрога до Джанкоя через окуповані території півдня України. Але з травня нинішнього року цей шлях повністю взято під вогневий контроль і фактично він уже не діє, в тому числі для вантажів військового призначення. Продукти та інші вантажі гуманітарного призначення на анексований півострів доправляють», – пояснив офіцер запасу ЗСУ.

Він зазначив, що через Керченський міст бензовози не їздять через небезпеку атаки по них на цій споруді, а вантажні залізничні перевезення Росія припинила ще після першого підриву мосту.

Ймовірно, зараз Крим використовує останні запаси бензину

«Ймовірно, зараз Крим використовує останні запаси бензину, хоча російська влада цього офіційно і не визнає. Щодо дизпалива ситуація дещо інша, тому що у Чорноморського флоту дуже великі його запаси в підземному сховищі в Інкермані, але наскільки флот готовий ними ділитися – це велике питання, адже має зберігатися так званий недоторканний запас», – припустив капітан 3-го рангу запасу.

8 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді звернувся до російських далекобійників і показав удари по бензовозах і фурах на трасі «сухопутного коридору».

Транспорт, який перевозить вантажі через «сухопутний коридор» до окупованого Криму і забезпечує логістику окупантів, є законною військовою ціллю для України, зазначив Бровді.

Він звернувся до водіїв фур, які допомагають російським окупантам у питанні логістики. «Не лізь за кермо вантажівки «сухопутним коридором» до Криму в пошуках великих грошей, навіть якщо тебе спокушає потрійний тариф», – наголосив він.