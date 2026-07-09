«Добре попсовані, палають». Сил безпілотних систем ЗСУ за 72 години уразили 19 російських танкерів в Азовському морі

Упродовж трьох днів українські військові повідомляли, що в Азовському морі горять танкери, також завдано ударів по нафтових об’єктах портів «Крим» і «Кавказ». Українські Сили безпілотних систем застосовують нову тактику обмеження постачання пального на окупований Росією Кримський півострів після заяв російського президента, що пальне до Криму доправлять суходолом і морем. Деталі з’ясовували журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.
За три доби в Азовському морі уражено 19 російських танкерів, також завдавалися удари по інфраструктурі порту «Крим» у Керчі та порту «Кавказ» у Тамані, задіяних у перевезенні пального до окупованого Криму.
Вогняні 72 години
У понеділок, 6 липня, командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний «Мадяр») оприлюднив відео, на якому зафіксовані атаки дронів по системах ППО РФ у Криму, а також по двох танкерах в Азовському морі, які, згідно з повідомленням, везли пальне до Криму із сусідньої Росії:
- Танкер проєкту 15781, Азовське море,
- Танкер проєкту 15781, Азовське море,
- Нафтобаза «Керч», Керч,
- РЛС «НЕБО-У», Керч,
- ЗРК С-400 «Триумф», Глазівка.
Телеграм-канал «Крымский ветер» оприлюднив фото двох танкерів в Азовському морі напередодні ураження. Довжина обох суден по 143 метри.
Наступного дня, 7 липня, Роберт Бровді відзвітував про ураження ще восьми танкерів. «8 танкерів тіньового флоту РФ підстрелили і прикурили за 1 ніч пілоти «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра». Битва за бензин для Криму в Азовському морі триває», – зазначив він.
Також, за його даними, вночі було завдано ударів по суховантажу та порому. Кораблі з паливом «добре попсовані, палають», додав він.
Бровді назвав уражені судна:
- «Венера-3»,
- «Санар-1»,
- «Санар-17»,
- «Климена»,
- «Тете»,
- «Алексей Саврасов»,
- «Пенелопа»,
- «Иван Черемисинов».
Він додав, що всі танкери перебувають під міжнародними санкціями.
Український телеграм-канал Exilenova+ опублікував кадри пожеж на танкерах в Азовському морі.
8 липня українські військові відзвітували про нічні удари по ще 9 танкерах РФ в Азовському морі та порому в Керчі. «Птахи СБС відпрацювали +9 танкерів тіньового флоту РФ за ніч 8 липня в Азовському морі. Уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин: 19 танкерів тіньового флоту, 1 суховантаж і 1 пором у Керчі», – повідомив командувач СБС Роберт Бровді.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив 8 липня, що в Таганрозькій затоці атаковано два танкери. «Танкери були порожні, розливу нафтопродуктів не відбулося», – йдеться в повідомленні.
Атаки по інших танкерах російські військові та російська влада не коментували.
Також Служба безпеки України 8 липня повідомила, що спецпризначенці атакували інфраструктуру порту «Крим» у Керчі.
Відпрацювання «доручень Путіна»
Паливна криза в окупованому Криму розвивається з травня і призвела зараз до жорсткого дефіциту пального, яке у вільному доступі в невеликій кількості реалізують на окремих заправках із лімітом по 20 літрів на один автомобіль, а заправка в каністри заборонена.
У Криму зараз запас кількох днів, але потреби будуть забезпеченіВолодимир Путін
Реагуючи на ситуацію, російський президент Володимир Путін заявив 28 червня, що потреби Криму в пальному будуть забезпечені.
«Що стосується постачання пального до Криму, щомісячна потреба, мені тут міністр доповідав, – щомісячна потреба – 70 тисяч тонн. У Криму зараз запас кількох днів, але потреби будуть забезпечені, і ми будемо нарощувати і суходолом ці постачання, і морем. Упевнений, що це завдання буде вирішене», – сказав Путін.
Однак після цього ситуація з пальним на півострові не тільки не покращилася, а й значно погіршилася.
«Сили безпілотних систем по-своєму відпрацювали доручення Путіна, повністю перекривши морський канал постачання пального на півострів. Кожен із уражених танкерів міг перевозити сім-вісім тисяч тонн пального, яке тепер уже не потрапить до Криму», – розповів Крим.Реалії на умовах анонімності капітан 3-го рангу запасу, який раніше служив у воєнній розвідці України.
За словами воєнного розвідника, відпрацьовано також порти поромної переправи через Керченську протоку – «Керч» і «Кавказ».
«У порту «Кавказ» було завдано удару по нафтобазі, в порту «Керч» – по автомобільному порому, який перевозить у тому числі бензовози», – уточнює офіцер запасу.
Капітан 3-го рангу запасу зазначає, що операції Сил безпілотних систем в Азовському морі були б неможливі без «відпрацювання» російської ППО в Криму.
Українські безпілотники спокійно прилетіли до танкерівОфіцер запасу ЗСУ
«У зведенні від 6 липня йдеться про ураження радіолокаційної станції «Небо-У» поблизу Керчі та зенітного ракетного комплексу С-400 «Триумф» у передмісті Керчі – Глазівці. РЛС «Небо-У» має фазовану антенну решітку і працює в 13 діапазонах. Вона працює як по літаках, так і по малопомітних цілях типу БпЛА. Виведення її з ладу робить ЗРК у цій зоні «сліпими». А до того ж, і сам ЗРК С-400 був уражений. Тобто українські безпілотники спокійно прилетіли до танкерів», – пояснює колишній офіцер української розвідки.
За його словами, «винос» російських РЛС і ЗРК на Керченському півострові відбувається регулярно, що відкриває «дорогу» в цьому напрямку для українських дронів і ракет.
25 червня в Генштабі ЗСУ заявили про удар по РЛС і РЛК поблизу Керчі. Згідно з повідомленням, йшлося про РЛС «Небо» і радіолокаційний комплекс «Скала-М».
23 червня командувач СБС Бровді повідомляв про ураження пускової установки ЗРК С-300 в селі Курортному Ленінського району (Керченський півострів) і РЛС «Небо-У» в Керчі.
«Сухопутного коридору» вже немає
Іншим шляхом постачання пального до Криму, поряд із морським, є сухопутний.
«Росія давно налагодила постачання пального та інших ресурсів до Криму так званим «сухопутним коридором» від Таганрога до Джанкоя через окуповані території півдня України. Але з травня нинішнього року цей шлях повністю взято під вогневий контроль і фактично він уже не діє, в тому числі для вантажів військового призначення. Продукти та інші вантажі гуманітарного призначення на анексований півострів доправляють», – пояснив офіцер запасу ЗСУ.
Він зазначив, що через Керченський міст бензовози не їздять через небезпеку атаки по них на цій споруді, а вантажні залізничні перевезення Росія припинила ще після першого підриву мосту.
Ймовірно, зараз Крим використовує останні запаси бензинуОфіцер запасу ВСУ
«Ймовірно, зараз Крим використовує останні запаси бензину, хоча російська влада цього офіційно і не визнає. Щодо дизпалива ситуація дещо інша, тому що у Чорноморського флоту дуже великі його запаси в підземному сховищі в Інкермані, але наскільки флот готовий ними ділитися – це велике питання, адже має зберігатися так званий недоторканний запас», – припустив капітан 3-го рангу запасу.
8 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді звернувся до російських далекобійників і показав удари по бензовозах і фурах на трасі «сухопутного коридору».
Транспорт, який перевозить вантажі через «сухопутний коридор» до окупованого Криму і забезпечує логістику окупантів, є законною військовою ціллю для України, зазначив Бровді.
Він звернувся до водіїв фур, які допомагають російським окупантам у питанні логістики. «Не лізь за кермо вантажівки «сухопутним коридором» до Криму в пошуках великих грошей, навіть якщо тебе спокушає потрійний тариф», – наголосив він.