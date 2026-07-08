«Мадяр»: СБС уразили об’єкт енергомосту Кубань-Крим, п’ять електропідстанцій, три РЛС і полігон

У ніч проти 8 липня Сили безпілотних систем уразили 53 військових цілі РФ у Криму та південній частині окупованих українських територій, повідомив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді у фейсбуці.

«Кримський рубильник off: 8 липня уражено ключову точку входу електрики у Крим з РФ, п’ять електропідстанцій, полігон і три РЛС», – зазначив Бровді.

За його інформацією, йдеться про «ураження 8 липня ключового обʼєкту прийому електроенергії енергомостом Кубань-Крим, як точки входу з материка РФ на окупований півострів. Довжина енергомосту – 14,5 км, прокладено у чотирьох підводних кабельних лініях. Уражений перехідний пункт ПП-2 «Крим» приймає ці підводні кабелі та переводить їх у повітряні ЛЕП».

За інформацією Бровді, упродовж 1-8 липня СБС завдали ураження по 50 енерговузлах у Криму та південній частині окупованої РФ території України.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».