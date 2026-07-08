Трамп обговорить із Зеленським надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot

Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорять отримання Києвом дозволу самостійно виробляти ракети для комплексів Patriot, потрібних для протиповітряної оборони. Про це Трамп заявив, спілкуючись із журналістами спільно із Зеленським на саміті НАТО 8 липня.

За його словами, це питання є на порядку денному. Трамп зазначив, що ЗРК Patriot – це «оборонна зброя, а така зброя мені подобається більше, ніж наступальна».

«Думаю, ми будемо говорити сьогодні про одну річ: мені тут пташка нашепотіла, що сьогодні ми можемо обговорити питання надання їм (Україні – ред.) права виробляти Patriot. Ми покажемо їм, як це робити. Насправді це дуже складний процес. Але ви швидко опануєте всі його тонкощі», – сказав президент США.

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За його словами, компанія-виробник комплексів зараз будує чотири нових заводи. Це може пришвидшити виробництво ракет, на які зараз доводиться «довго чекати».

«Ми будемо говорити про надання вам ліцензії на виробництво «Петріотів». Досить круто, чи не так? Тепер не зможете жалітися, що не даємо вам достатньо», – додав Трамп.

Вочевидь, йдеться не про самі комплекси, а ракети протиповітряної оборони до них, ліцензію на виробництво яких хоче отримати Україна.

Трамп також зазначив, що більшість інших країн, на відміну від України, не могли б виробляти Patriot.

«Ми виробляємо чудові дрони. Але вони мають здатність виробляти їх у дуже великих кількостях… Це вражає, що в умовах війни вони продовжують їх виробляти. Вони роблять їх у підвалах. Вони виробляють їх будь-де, де є хоч якесь укриття. Та, підозрюю, навіть якщо укриття немає, вони все одно знаходять спосіб. Це неймовірна здатність. Дуже небагато країн можуть таке. Саме тому я й кажу про Patriot. Вони змогли б їх виробляти. Більшість країн не змогли б», – вказав американський лідер, відзначивши, що «у вас дуже талановиті люди».

Для України тема посилення захисту від балістичних ракет стала однією з ключових під час саміту НАТО в Анкарі. Президент Зеленський закликав європейських союзників прискорити створення власної системи протиракетної оборони та розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет, наголосивши, що це не може чекати до 2030 року.