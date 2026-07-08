«Ескалація, яка може призвести до завершення війни»: Трамп про далекобійні удари України по РФ

Українські далекобійні удари по території Росії можуть призвести до завершення війни, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським.

Журналістка попросила Трампа прокоментувати далекобійні удари України по Росії, але він передав слово держсекретареві США Марко Рубіо.

Рубіо зазначив, що Україна та США обговорюють українські можливості бити вглиб Росії, щоб «вона побачила, як складно захищати свій повітряний простір». За словами держсекретаря, «у Вашингтоні сподіваються, що такі дії відкриють простір для переговорів щодо завершення війни».

Після цих слів Трамп наголосив: «це ескалація, але це ескалація, яка може призвести до завершення (війни – ред.)».

Що сказав Трамп про Зеленського

Також президент США висловився про Зеленського і зазначив, що він «виконав дивовижну роботу, був дуже ефективним».

«У нього було найкраще обладнання, бо в нього було наше обладнання. І він сказав: чудово, але хтось має використовувати це обладнання. І у вас є багато сміливих людей, які використовують це обладнання. І Росія, знаєте, це велика країна, але це велика сила. Росія завжди була великою бойовою силою. Але я справді вірю, що вона готова», – наголосив президент США.

2 липня Служба безпеки заявила про ураження нафтоперекачувальної станції «Старолікєєво» в Нижньогородській області Росії – вона розташована на відстані 850 кілометрів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



