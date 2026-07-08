СБУ заявила про ураження об’єкта «Транснефть – Урал» в Росії – за 1500 кілометрів від кордону України

Служба безпеки України заявила про успішний удар по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) «Черкаси» у Башкортостані у Росії – об'єкт розташований за 1500 кілометрів від кордону України.

Як повідомляє пресслужба відомства, по об'єкту «відпрацювали» щонайменше вісім безпілотників СБУ, внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та на виробничих потужностях станції.



У СБУ зауважують, що ЛВДС «Черкаси» є одним із ключових об’єктів системи «Транснефть – Урал», станція забезпечує приймання, накопичення, зберігання та перекачування світлих нафтопродуктів з Уфимського нафтопереробного вузла до магістральних нафтопродуктопроводів, через цей об’єкт щороку транспортується майже 2 мільйони тонн нафтопродуктів.

Українська спецслужба пояснює, що ураження об’єктів суттєво ускладнює логістику постачання нафтопродуктів у центральних і східних регіонах Росії, а також негативно впливає на функціонування системи транспортування пального, яка забезпечує потреби військово-промислового комплексу РФ.



«Ми послідовно знаходимо та знищуємо інфраструктуру, яка забезпечує армію ворога пальним, логістикою та ресурсами для війни. Кожен далекобійний удар змушує загарбника платити все вищу ціну за війну проти України», ‒ наголосив очільник СБУ Євгеній Хмара.

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на дані свого аналізу пише, що українські дрони вразили, ймовірно, Башнефть-УНПЗ в Уфі (Башкористан). Джерела вогню не видно, лише дим.

Компанія «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»), керує на цій промзоні трьома потужними нафтопереробними заводами, розташованими фактично впритул один до одного: «Башнефть-Уфанефтехім», «Башнефть-Новойл», «Башнефть-УНПЗ».

Голова Башкортостану Радій Хабіров атаку не коментував.

2 липня Служба безпеки заявила про ураження нафтоперекачувальної станції «Старолікєєво» в Нижньогородській області Росії – вона розташована на відстані 850 кілометрів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



