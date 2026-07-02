СБУ повідомила про удар по нафтоперекачувальній станції в Нижньогородській області РФ

Служба безпеки спільно із іншими складовими Сил оборони уразила, окрім нафтопереробного заводу в Кстово, також нафтоперекачувальну станцію «Старолікєєво» в Нижньогородській області Росії – про це відомство заявило 2 липня.

За повідомленням, удару завдали спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки. Він уразив, зокрема, лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Старолікєєво» у Кстово на відстані 850 кілометрів.

«Вночі в районі Кстово активно працювала ворожа ППО, після чого пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС «Старолікєєво». Зафіксовано щонайменше два осередки займання у промисловій зоні зазначених об’єктів», – заявляє служба.

Читайте також: У Криму вночі чули вибухи, ймовірно, були ураження в Севастополі, Сімферополі та Феодосії

Правоохоронці зазначають, що ЛВДС «Старолікєєво» є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через який здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії.

«Кожен уражений нафтопереробний завод, нафтобаза чи нафтоперекачувальна станція послаблює забезпечення ворога пальним і безпосередньо знижує його спроможність вести війну», – додає відомство.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.





Очільник Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін вранці 2 липня заявив про падіння уламків, яке пошкодило «промисловий об’єкт». За його твердженням, у області загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».