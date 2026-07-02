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Новини | Суспільство

СБУ повідомила про удар по нафтоперекачувальній станції в Нижньогородській області РФ

За повідомленням СБУ, удару завдали спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки
За повідомленням СБУ, удару завдали спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки

Служба безпеки спільно із іншими складовими Сил оборони уразила, окрім нафтопереробного заводу в Кстово, також нафтоперекачувальну станцію «Старолікєєво» в Нижньогородській області Росії – про це відомство заявило 2 липня.

За повідомленням, удару завдали спільно із Силами спеціальних операцій, Силами безпілотних систем та Головним управлінням розвідки. Він уразив, зокрема, лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Старолікєєво» у Кстово на відстані 850 кілометрів.

«Вночі в районі Кстово активно працювала ворожа ППО, після чого пролунала серія вибухів поблизу Нижньогородського НПЗ та ЛВДС «Старолікєєво». Зафіксовано щонайменше два осередки займання у промисловій зоні зазначених об’єктів», – заявляє служба.

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Правоохоронці зазначають, що ЛВДС «Старолікєєво» є важливим вузлом системи магістральних нафтопродуктопроводів, через який здійснюється транспортування пального до центральних регіонів Росії.

«Кожен уражений нафтопереробний завод, нафтобаза чи нафтоперекачувальна станція послаблює забезпечення ворога пальним і безпосередньо знижує його спроможність вести війну», – додає відомство.

Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.


Очільник Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін вранці 2 липня заявив про падіння уламків, яке пошкодило «промисловий об’єкт». За його твердженням, у області загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».

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