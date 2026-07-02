Генштаб підтвердив удар по НПЗ «Лукойл» в Нижньогородській області Росії

Сили оборони уразили низку об’єктів у Росії та на окупованих територіях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил вранці 2 липня.

Зокрема, українські підрозділи завдали ураження нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області.

«Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. За попередньою інформацією, уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється», – заявляє командування.





Штаб вказує на те, що НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії, його проєктна потужність становить близько 17 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, завод виробляє автомобільні бензини, дизель і авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу продукцію, яка використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Крім того, командування повідомляє про ураження:

складу безпілотних літальних апаратів РВ у районі окупованої Кам’янки Запорізької області

залізничного мосту через річку Сіверський Донець у районі Станиці Луганської – «об’єкт використовується противником для військової логістики та перекидання особового складу, озброєння і матеріально-технічних засобів»

командно-спостережного пункту РФ у районі Вільшаної Харківської області

НПЗ у Кстові зазнавав ударів дронами, зокрема, 20 травня.

Очільник Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін вранці 2 липня заявив про падіння уламків, яке пошкодило «промисловий об’єкт». За його твердженням, у області загинула одна людина, ще четверо постраждали.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження заводу.

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Міноборони Росії заявляє про збиття 327 безпілотників над низкою областей, в тому числі Нижньогородською, а також окупованим Кримом, Азовським і Чорним морями протягом ночі на 2 липня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».







