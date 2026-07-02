У Криму вночі чули вибухи, ймовірно, були ураження в Севастополі, Сімферополі та Феодосії

Вночі 2 липня в окупованому Криму було чути звуки стрілянини та вибухів. Російська влада оголошувала тривогу у Севастополі. Також про вибухи повідомляли місцеві соцмережі, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Російський голова Севастополя Михайло Развожаєв о 3:21 за місцевим часом оголосив про повітряну тривогу у місті, яка тривала близько двох годин. Севастопольська влада про деталі атаки та прильоти не повідомляла.

Водночас телеграм-канал «Кримський вітер» повідомив із посиланням на підписників про «два бахи» (вибухи – ред.) у Севастополі, потужний вибух у районі державної районної електростанції в Сімферополі та ймовірні прильоти у Феодосії:

«Три прильоти – в районі нафтобази, один – на горі Тепе-Оба, там позиції РЛС під куполами».





Також «Кримський вітер» повідомив із посиланням на дані супутникової зйомки про те, що «на заході Криму вночі спалахнула електропідстанція ПС 220 кВ «Донузлав», а в Сакському районі горіла електропідстанція ПС 110/35/10 кВ «Мітяєво».

За інформацією каналу, ПС 220 кВ «Донузлав» – це важлива вузлова електрична підстанція, розташована в Сакському районі за 6 кілометрів на північний схід від селища Мирний, служить для прийому та розподілу високої напруги. Її потужність – 150 МВА мегавольт-ампер.

Електрична підстанція «Мітяєво» 110/35/10 кВ – це великий вузол електромереж, що знижує високу напругу для подальшої передачі до сіл та міст. До неї підключена сонячна електростанція «Мітяєво» потужністю 32 МВт.

Провладні телеграм-канали, крім інформації про повітряну тривогу, деталі щодо атаки дронів не повідомляли.

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Українські та російські військові нічну атаку наразі не коментували.

Підтвердити достовірність та повноту цих даних в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну редакція не має можливості.

У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».