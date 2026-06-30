Генштаб ЗСУ заявив про повторне ураження залізничного мосту в окупованому Криму

Генеральний штаб ЗСУ заявив про ураження двох мостів, які РФ, за твердженням штабу, використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

За даними штабу, було уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області, а також залізничний міст у районі населеному пункті Ічкі у тимчасово окупованому Росією Криму.

Українське командування заявляє про ураження пунктів управління БпЛА противника у районах Веселої Лопані Бєлгородської області (РФ), Комара на Донеччині, Мирного, Лугового та Скельок Запорізької області, а також командно-спостережного пункту військ РФ в районі Старомлинівки Донецької області.

Генштаб ЗСУ також уточнив, що після удару 28 червня по НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському краю Росії підтверджено знищення чотирьох резервуарів загальним об’ємом 35 тис. м³, пошкодження ще дев’яти резервуарів загальним об’ємом 30 тис. м³, а також установки переробки нафти.

Раніше, 28 червня, український Генштаб ЗСУ повідомляв про ураження залізничного моста в районі Ічок в окупованому Криму, який, за його даними, армія РФ використовує для перекидання військ та їх забезпечення.



Російська сторона цих повідомлень не коментує. У Міноборони РФ заявили, що в ніч на 30 червня російська ППО нібито збила 419 дронів над 18 регіонами Росії та окупованим Кримом.

В окупованому Росією Криму у ніч проти 30 червня знову було чутно вибухи, пише проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії. Зокрема, телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на місцевих жителів повідомляв про вибухи у Сімферополі та околицях, а також у Кіровському та Бахчисарайському районах. Під удар, ймовірно, могла потрапити тягова підстанція залізничної станції Поштова. Вранці 30 червня російська «Південна приміська пасажирська компанія» повідомила про зупинення руху електричок на ділянці Бахчисарай – Сімферополь, а на знімку сервісу NASA FIRMS у районі станції Поштова була зафіксована пожежа.

Читайте також: Розвідка Британії проаналізувала нещодавню українську атаку по окупованому Криму

У червні військові та енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Щодня з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади та табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може призвести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».



