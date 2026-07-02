«Трудився і на друзів Путіна». Що відомо про затриманого у Києві ексміністра російського уряду Криму

У Києві затримали колишнього міністра палива та енергетики в російському уряді окупованого Криму. В українській столиці він перебував «в особистих справах», – повідомляють у пресслужбі Прокуратури АРК та СБУ. ЗМІ з’ясували, що йдеться про 65-річного Сергія Колобова.

За даними слідства, призначений Кремлем колишній кримський чиновник у 2026 році приїхав на підконтрольну територію України та оселився в Києві. Найімовірніше, він скористався своїм українським паспортом.

Служба безпеки України встановила його місцеперебування і затримала за обвинуваченням у державній зраді. Якщо провину Колобова буде доведено, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Хто такий Сергій Колобов?

Сергій Іванович Колобов у жовтні 2012 року обійняв посаду голови Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики. Після окупації та анексії Росією Кримського півострова у 2014 році він отримав громадянство РФ і став членом підконтрольного Кремлю уряду Криму – російський голова Сергій Аксьонов призначив його міністром палива та енергетики.

За даними СБУ, на цій посаді Колобов допомагав російській владі встановлювати контроль над стратегічно важливою енергетичною інфраструктурою півострова. Йдеться про Сімферопольську та Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газопроводи та газокомпресорні станції, нафтобази й нафтотермінали в Керчі та Феодосії.

Сергій Колобов – не випадкова людина в паливній сфері й давно знайомий з енергетичною інфраструктурою Криму. За інформацією ресурсу «Крим політичний», чиновник має вражаючий послужний список:

1987–1991 – майстер електричного цеху Дирекції Кримської АЕС, що будувалася;

1991–1992 – старший майстер-енергетик Щолкінського механічного заводу;

1992–1996 – майстер цеху централізованого ремонту Дирекції з будівництва Кримської ТЕС ВЕО «Крименерго»;

1997–2000 – начальник відділу перспективного розвитку ДП «Східно-Кримська енергетична компанія» ДАЕК «Крименерго»;

2000–2003 – заступник голови правління ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія»;

2003–2010 – голова правління ЗАТ «Східно-Кримська енергетична компанія»;

2010–2012 – керував проєктуванням, розміщенням, будівництвом та введенням в експлуатацію об'єктів альтернативної енергетики в Криму.

Хоча міністром у російському уряді Криму Колобов пробув недовго – лише з березня по червень 2014 року, свою кар'єру в цій сфері він продовжив і після цього.

У 2014–2020 роках Сергій Колобов працював директором із розвитку ПАТ «Кримський содовий завод», бенефіціаром якого до 2022 року був Дмитро Фірташ. З березня 2020 року по листопад 2024 року Колобов обіймав посаду директора ТОВ «Белогорские известняки», засновником якого є ПАТ «Кримський содовий завод».

Український «Центр журналістських розслідувань» з'ясував, що останні два місця працевлаштування Колобова тісно пов'язані з близьким оточенням російського президента Володимира Путіна.

Як установило розслідування ЦЖР, «кримська хімія» Фірташа дісталася структурам братів Ротенбергів

«У грудні 2021 року Group DF повідомила про продаж титанового та содового заводів, які працювали, попри окупацію Криму, невідомій російській компанії «Русский титан». Як установило розслідування ЦЖР, «кримська хімія» Фірташа дісталася структурам братів Ротенбергів, близьких друзів Володимира Путіна. Продаж активів було здійснено без дозволу Антимонопольного комітету України та попри те, що щодо Фірташа було введено санкції РНБО», – писала Валентина Самар, головна редакторка «Центру журналістських розслідувань».

Після роботи в ТОВ «Белогорские известняки» слід Колобова губиться, аж поки в червні 2026 року його разом із російськими документами та банківськими картками не затримують у Києві.

Реакція на затримання Колобова

На затримання в Києві непересічного кримського ексчиновника відреагували як українські розслідувачі, так і російські та кримські ЗМІ.

Сергій Іванович – просто безцінне джерело інформації про енергоринок окупованого півострова, кримську хімію та всі-всі розклади з 2014-го і дотепер

«Одно зрозуміло: Прокуратурі Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і кримському главку СБУ, які вистежили та затримали Колобова, неймовірно пощастило. Тому що Сергій Іванович – просто безцінне джерело інформації про енергоринок окупованого півострова, кримську хімію та всі-всі розклади з 2014-го і дотепер. Колобов успішно попрацював і в держсекторі, і в компаніях Ахметова, і в «Кримсоді» Фірташа, а після того, як він напередодні вторгнення продав заводи структурам Ротенбергів, ще два роки трудився і на друзів Путіна», – вважає Валентина Самар.

У російському уряді Криму затримання в Києві ексміністра палива та енергетики Сергія Колобова не коментували.

А от у російських ЗМІ та кримських пабліках поруч із новиною про затримання Колобова, попри питання: «Що він робив у Києві?», повсюдно озвучують і побоювання. Наприклад, проросійський кримський блогер Олександр Таліпов у своєму телеграм-каналі написав: «Про які відомості він може розповісти ворогу щодо енергетики півострова, залишається тільки здогадуватися».

Крим.Реалії стежитимуть за долею Сергія Колобова, затриманого українськими правоохоронцями.