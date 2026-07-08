Союзники по НАТО зобов’язалися цього року виділити на військову допомогу Україні 70 млрд євро

Союзники по Північноатлантичному альянсу планують виконувати свої зобов’язання, заявлені на саміті в Гаазі, щоб «протистояти довгостроковій загрозі, яку Росія становить для євроатлантичної безпеки та стабільності, та постійній загрозі тероризму». Про це йдеться в декларації за підсумками саміту НАТО в Анкарі, який завершується 8 липня.

За даними альянсу, союзники в 2025 році збільшили інвестиції в основні оборонні потреби на понад 139 мільярдів доларів.

«Сьогодні в Анкарі ми оголошуємо про нові закупівлі на суму понад 50 мільярдів доларів та зобов’язуємося розширювати колективні виробничі потужності та співпрацювати з промисловістю для прискорення інновацій. Ми продовжимо нашу роботу з усунення бар’єрів у торгівлі оборонною продукцією між союзниками та використовуватимемо партнерства НАТО для максимізації глибини оборонної промисловості та співпраці», – йдеться в тексті.





Зокрема, союзники вказують на внесок України в трансатлантичну безпеку і висловлюють єдність у «непохитній підтримці України у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності».

Члени НАТО в Європі, а також Канада надають підтримку обороні Україні через двосторонні та багатосторонні засоби. В заяві підкреслюється, що ця підтримка має бути «справедливою, передбачуваною та сталою в довгостроковій перспективі»:

«На 2026 рік союзники зобов’язуються виділити Україні 70 мільярдів євро на військове спорядження, допомогу та навчання, а також підтверджують свої суверенні зобов’язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році. З цією метою ми вітаємо рішення Європейського Союзу надати Україні багаторічне фінансування через Позику на підтримку України».

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Підписанти заяви також висловлюють згоду, що Іран ніколи не повинен мати ядерної зброї, та закликають Тегеран поважати свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

Напередодні саміту Радіо Свобода стало відомо, що держави-члени НАТО обговорюють фінансові зобовʼязання для України на цей рік у розмірі 70 мільярдів євро.

Для України тема посилення захисту від балістичних ракет стала однією з ключових під час саміту НАТО в Анкарі. Президент Зеленський закликав європейських союзників прискорити створення власної системи протиракетної оборони та розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет, наголосивши, що це не може чекати до 2030 року.