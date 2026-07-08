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Новини | Міжнародні

«Жахливий партнер у НАТО»: Трамп каже про припинення торгівлі з Іспанією

Трамп висловив упевненість, що економічний тиск змусить Мадрид змінити свою позицію
Трамп висловив упевненість, що економічний тиск змусить Мадрид змінити свою позицію

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити торговельні відносини зі Іспанією, різко розкритикувавши Мадрид за його позицію в НАТО.

Під час спілкування з журналістами разом з генсеком НАТО Марком Рютте 8 липня перед початком саміту НАТО в Анкарі, Трамп розповів про незадоволення союзниками по Альянсу через їхню відмову підтримати США у війні з Іраном.

Президент США окремо зупинився на Іспанії та, критикуючи Мадрид, заявив про припинення торгівлі з цією країною.

«Іспанія – безнадійний випадок. До речі, ми більше не хочемо вести жодного бізнесу зі Іспанією. Іспанія – жахливий партнер у НАТО. Вона не бере участі, не платить. Я не хочу мати зі Іспанією нічого спільного. Припиніть будь-яку торгівлю зі Іспанією, будь ласка. У тому числі й поїздки, гаразд?» – заявив Трамп.

Трамп також висловив упевненість, що економічний тиск змусить Мадрид змінити свою позицію.

«Подивитеся – вони прибіжать назад», – сказав він.

Раніше уряд Іспанії назвав американські та ізраїльські удари по Ірану нерозсудливими і незаконними, а також заборонив американським літакам використовувати військово-морські та авіабази на півдні країни для проведення операції.

Це не перша погроза Трампа припинити торгівлю зі Іспанією. 3 березня він уже заявляв, що Вашингтон має намір повністю зупинити торговельні відносини з Мадридом після того, як Іспанія відмовилася дозволити використання своїх баз для ударів по Ірану та не погодилася збільшити військові витрати до 5% ВВП. Тоді Трамп заявив, що Іспанія єдина в НАТО не підтримала підвищення оборонних витрат і «не платить» навіть 2%, тому США «припинять всю торгівлю з Іспанією».

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який спілкувався з пресою в Анкарі разом із Трампом, зазначив, що Іспанія вже досягла рівня оборонних витрат у 2% ВВП і збільшила фінансування оборони минулого року.

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    Олена Абрамович

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время». Теми: політика, заходи Євросоюзу та НАТО, життя українців у Бельгії, культура та кіно.


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