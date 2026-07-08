«Жахливий партнер у НАТО»: Трамп каже про припинення торгівлі з Іспанією

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп доручив міністру фінансів США Скотту Бессенту припинити торговельні відносини зі Іспанією, різко розкритикувавши Мадрид за його позицію в НАТО.

Під час спілкування з журналістами разом з генсеком НАТО Марком Рютте 8 липня перед початком саміту НАТО в Анкарі, Трамп розповів про незадоволення союзниками по Альянсу через їхню відмову підтримати США у війні з Іраном.

Президент США окремо зупинився на Іспанії та, критикуючи Мадрид, заявив про припинення торгівлі з цією країною.

«Іспанія – безнадійний випадок. До речі, ми більше не хочемо вести жодного бізнесу зі Іспанією. Іспанія – жахливий партнер у НАТО. Вона не бере участі, не платить. Я не хочу мати зі Іспанією нічого спільного. Припиніть будь-яку торгівлю зі Іспанією, будь ласка. У тому числі й поїздки, гаразд?» – заявив Трамп.

Трамп також висловив упевненість, що економічний тиск змусить Мадрид змінити свою позицію.

«Подивитеся – вони прибіжать назад», – сказав він.

Раніше уряд Іспанії назвав американські та ізраїльські удари по Ірану нерозсудливими і незаконними, а також заборонив американським літакам використовувати військово-морські та авіабази на півдні країни для проведення операції.

Це не перша погроза Трампа припинити торгівлю зі Іспанією. 3 березня він уже заявляв, що Вашингтон має намір повністю зупинити торговельні відносини з Мадридом після того, як Іспанія відмовилася дозволити використання своїх баз для ударів по Ірану та не погодилася збільшити військові витрати до 5% ВВП. Тоді Трамп заявив, що Іспанія єдина в НАТО не підтримала підвищення оборонних витрат і «не платить» навіть 2%, тому США «припинять всю торгівлю з Іспанією».

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який спілкувався з пресою в Анкарі разом із Трампом, зазначив, що Іспанія вже досягла рівня оборонних витрат у 2% ВВП і збільшила фінансування оборони минулого року.