Кличко: кількість постраждалих через атаку дронів РФ по Києву зросла до 10, троє загиблих

У Києві через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 10, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«За даними медиків, загинули троє мешканців столиці», – зазначив мер.

За словами Кличка, вісьмох постраждалих через удар РФ госпіталізували медики.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила у фейсбуці, що на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля, вогонь перекинувся на суміжну будівлю.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 900 кв. м.

Раніше було відомо, що кількість поранених зросла до восьми. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про одного загиблого внаслідок дронової атаки.

Крім того, в Деснянському районі російський дрон впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Кличко також підтвердив, що під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі внаслідок російського удару вночі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Раніше про загиблу повідомляв голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.