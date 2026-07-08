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Новини | Події

Кличко: кількість постраждалих через атаку дронів РФ по Києву зросла до 10, троє загиблих

Наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 8 липня 2026 року
Наслідки атаки РФ по Києву в ніч проти 8 липня 2026 року

У Києві через атаку російських дронів кількість постраждалих зросла до 10, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«За даними медиків, загинули троє мешканців столиці», – зазначив мер.

За словами Кличка, вісьмох постраждалих через удар РФ госпіталізували медики.

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уточнила у фейсбуці, що на місці влучання російського дрона у Деснянському районі Києва загорілася триповерхова складська будівля, вогонь перекинувся на суміжну будівлю.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 900 кв. м.

Раніше було відомо, що кількість поранених зросла до восьми. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про одного загиблого внаслідок дронової атаки.

Крім того, в Деснянському районі російський дрон впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком.

Кличко також підтвердив, що під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі внаслідок російського удару вночі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Раніше про загиблу повідомляв голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
1/18 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
2/18 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
3/18 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
4/18 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

Робота рятувальників на місці російської атаки
5/18 Робота рятувальників на місці російської атаки
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У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
6/18 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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«Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
7/18 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
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Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
8/18 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
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Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
9/18 Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
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10/18 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.

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Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
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Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
17/18 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
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Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
18/18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
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Посилання для територій, де сайт Радіо Свобода заблокований

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