Влада: кількість постраждалих через удар РФ по Харкову зросла до 42

У Харкові зросла кількість постраждалих через удар РФ по житловому будинку, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

«До 42 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району. Лікарі надають усім необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

Синєгубов уточнив, що аварійно-рятувальні роботи в будинку тривають, за попередньою інформацією, під завалами може перебувати одна людина.

Вранці 8 липня армія РФ вдарила по п’ятиповерховому житловому будинку у Немишлянському районі. Раніше місцева влада повідомляла про двох загиблих і 29 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.