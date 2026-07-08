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Новини | Суспільство

Кількість постраждалих через падіння російського дрона в Києві зросла до шести людей

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Віталій Кличко також підтвердив, що під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі внаслідок російського удару вночі рятувальники виявили тіло загиблої жінки
Віталій Кличко також підтвердив, що під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі внаслідок російського удару вночі рятувальники виявили тіло загиблої жінки

У Києві зросла кількість постраждалих через падіння російського безпілотника в Деснянському районі, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Уже 6 постраждалих внаслідок атаки ворожих БПЛА на столицю. Всіх поранених медики госпіталізували», – заявив він.

Раніше було відомо, що кількість поранених зросла до чотирьох.

Крім того, в Деснянському районі російський дрон впав на триповерхову нежитлову будівлю поруч із ринком. На місце прямують екстрені служби.

Кличко також підтвердив, що під час гасіння пожежі в нежитловій будівлі внаслідок російського удару вночі рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Раніше про загиблу повідомляв голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:

оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців;
цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Обвалений під'їзд та дим над Києвом: столиця України після атаки РФ

Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
1/18 Наслідки російського удару по житловому будинку в Шевченківському районі столиці
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
2/18 Емоції жінки, яка побачила свій зруйнований російським обстрілом будинок
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Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
3/18 Пожежа у багатоповерхівці у Шевченківському районі Києва внаслідок масованої атаки РФ
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
4/18 Ліквідація пожежі у багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Робота рятувальників на місці російської атаки
5/18 Робота рятувальників на місці російської атаки
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
6/18 У Дарницькому районі Києва обвалився під’їзд багатоповерхівки внаслідок влучання російської ракети
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«Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
7/18 «Було дуже страшно. Тобто тут часто, але цього разу було нереально, просто нереально», – розповідає Юлія про російську атаку
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Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
8/18 Рятувальники надають допомогу постраждалому внаслідок російської атаки
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Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
9/18 Зруйнований під’їзд багатоповерхівки у Дарницькому районі Києва
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.<br><br>«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
10/18 Микита прибирає уламки зі свого пошкодженого автомобіля.

«Після 3-го чи 4-го прильоту вийшли на вулицю, а тут вже нічого немає. Машина в нерухомість перетворилася», – каже чоловік
20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
11/18 Пошкоджений дитячий майданчик поруч зі зруйнованою багатоповерхівкою
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Вибиті вікна та пошкоджені автомобілі внаслідок удару РФ
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20 людей загинули, ще 85 людей постраждали, серед них є дві дитини, повідомили в ДСНС України
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Місцеві мешканці прибирають уламки внаслідок російської атаки
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Люди біля вирви після російської атаки
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Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
17/18 Поранений чоловік на місці російського удару у Дарницькому районі Києва
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18/18 Дим у небі над Києвом після масованої атаки РФ на місто
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