Через нічну атаку РФ у Києві постраждали дві людини, виникла пожежа на складі – влада

Уночі сили РФ атакували Київ, постраждали дві людини, одного з них медики госпіталізували, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко.

За його словами, у Деснянському районі міста внаслідок влучання ракети виникла пожежа на складських приміщеннях.

У Святошинському районі було загоряння в нежитловій будівлі, повідомив Кличко.

У ДСНС уточнили, що також в цьому районі міста за іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї.

Близько 00:30 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету у напрямку Києва.

Cили РФ у ніч на 6 липня масовано атакували Київ. За даними ДСНС, у столиці через атаку РФ загинули 19 людей, із них – одна дитина, ще 61 людина постраждала, серед яких сім дітей. Міський голова Віталій Кличко раніше заявляв про 76 постраждалих.

На обох локаціях у Подільському і Дарницькому районах, де внаслідок російського удару були пошкоджені житлові багатоповерхівки, завершені пошуково-рятувальні роботи.

У Києві й області 7 липня оголошено днем жалоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує 7 липня, де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

6 липня Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.



