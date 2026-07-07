Число загиблих у Києві зросло до 19, в Дарницькому районі деблокували ще одне тіло – ДСНС

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Києву, завданого напередодні, на ранок 7 липня зросла до 19, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«У Києві до 19 людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару в ніч на 6 липня: у Дарницькому районі рятувальники деблокували з-під завалів ще одне тіло», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що роботи з розбору завалів тривають, там ще можуть перебувати люди.

Раніше також повідомляли про понад пів сотні постраждалих.

Тим часом на Київщині внаслідок удару загинули вісім людей, 58 постраждали.

За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе.

«Попередньо загалом в області пошкоджено 276 об’єктів, із яких 251 у Вишневому. Серед них приватні й багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торговельні, складські, адміністративні й виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги та транспортні засоби», – зазначили в обласній військовій адміністрації.

Із Вишневого організували евакуацію жителів із району, де після удару продовжувалася детонація.

У Києві й області 7 липня оголошено днем жалоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує 7 липня, де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

6 липня Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

«Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів і крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до «петріотів» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі «перемагати» житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», – наголосив він.