У ДСНС заявили про завершення пошукових робіт після удару РФ у Києві

У Києві завершені пошуково-рятувальні роботи на обох локаціях у Подільському і Дарницькому районах, де внаслідок російського удару 6 липня були пошкоджені житлові багатоповерхівки, повідомила 7 липня Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За повідомленням, надалі тут тривають аварійно-відновлювальні роботи.

«Внаслідок російського масованого удару в ніч на 6 липня у столиці загалом загинули 19 людей, із них – одна дитина, ще 61 людина постраждала, серед яких сім дітей», – зазначили в ДСНС. Міський голова Віталій Кличко раніше заявляв про 76 постраждалих.

У ДСНС також уточнили, що зараз триває демонтаж окремих аварійних конструкцій будинків і вивезення будівельного сміття.

Тим часом на Київщині внаслідок вчорашнього російського удару загинули вісім людей, 58 постраждали. За даними ОВА, атака зачепила чотири райони Київської області: Бучанський, Броварський, Бориспільський і Вишгородський. Найбільших руйнувань зазнало Вишневе.

«Попередньо загалом в області пошкоджено 276 об’єктів, із яких 251 у Вишневому. Серед них приватні й багатоквартирні будинки, промислові підприємства, торговельні, складські, адміністративні й виробничі будівлі, приміщення управління поліції, пункт базування екстреної медичної допомоги та транспортні засоби», – зазначили в обласній військовій адміністрації.

Із Вишневого організували евакуацію жителів із району, де після удару продовжувалася детонація.

У Києві й області 7 липня оголошено днем жалоби. Україна ініціювала засідання Ради безпеки ООН через атаку.

Удари відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, який стартує 7 липня, де президент України Володимир Зеленський має зустрітися з американським президентом Дональдом Трампом у кулуарах заходу, прагнучи зберегти залученість США до підтримки України в боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії, розпочатого в лютому 2022 року.

6 липня Зеленський, коментуючи відбиття чергового масованого російського удару, вкотре звернув увагу на брак ракет до систем ППО Patriot, необхідних для збиття російських балістичних ракет.

«Наші воїни показали сьогодні хороші результати у збитті дронів і крилатих ракет, але, на жаль, не по російській балістиці. І причина – саме у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів. Дуже важливо щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до «петріотів» залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі «перемагати» житлові будинки. У США та Європи є достатньо сили цей терор зупинити», – наголосив він.