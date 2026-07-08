У Києві внаслідок атаки РФ цієї ночі загинула людина – влада

У Києві внаслідок російської атаки цієї ночі загинула жінка, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.



Раніше було відомо про двох постраждалих внаслідок нічної атаки РФ по Києву.

За даними місцевої влади, цієї ночі російської атаки ракетами зазнали Київ та Харків, є постраждалі та пошкодження.

Як повідомила ДСНС, вночі внаслідок ракетного удару РФ сталися пожежі у двох районах Києва: у Святошинському районі сталася пожежа в адміністративній будівлі та складських приміщеннях – тут постраждали люди, а за іншою адресою горів гаражний кооператив, також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. У Деснянському районі сталася пожежа складських приміщень.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 липня (з 18:00 07 липня) війська РФ атакували двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 169 ударними БпЛА різних типів.

Протиповітряна оборона знешкодила 139 БпЛА, але жодної ракети, якими вночі атакували війська РФ. Українські військові зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Під час попереднього масованого комбінованого удару по Україні, який стався у ніч проти 6 липня, сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної).



