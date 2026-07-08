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Новини | Суспільство

Кличко: в Києві двоє людей постраждали через атаку російського дрона

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Міський голова Віталій Кличко додав, що на місце прямують екстрені служби
Міський голова Віталій Кличко додав, що на місце прямують екстрені служби

У Києві кілька разів від початку доби 8 липня оголошували повітряну тривогу, зокрема, через загрозу безпілотників. Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння одного з дронів на лівому березі.

Попередньо було відомо, що російський БПЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Кличко додав, що на місце прямують екстрені служби.

Згодом очільник КМДА повідомив про поранених:

«Двоє постраждалих у Деснянському районі, де ворожий БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією. Обох поранених медики госпіталізували».

Вночі внаслідок російського удару по Києву загинула людина, щонайменше двоє постраждали. Удар спричинив пожежу складських приміщень.


За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 липня (з 18:00 07 липня) війська РФ атакували двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 169 ударними БпЛА різних типів.

Протиповітряна оборона знешкодила 139 БпЛА, але жодної ракети, якими вночі атакували війська РФ. Українські військові зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Під час попереднього масованого комбінованого удару по Україні, який стався у ніч проти 6 липня, сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної).

Кров і сльози. Люди на місці нічного удару Росії по Києву (фоторепортаж)

Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
1/12 Люди чекають на звістку про своїх друзів, у чий будинок сталося влучання. Вони розповіли, що намагалися їм додзвонитися: «Дзвінок іде, але ніхто не бере»
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Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
2/12 Будинок, в який армія РФ поцілила під час обстрілу. Руйнування сягнули кількох поверхів – з девʼятого по пʼятий
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Малюнок посеред руїн
3/12 Малюнок посеред руїн
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Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
4/12 Багатоповерхівка, по якій вдарила армія РФ
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Медики надають допомогу постраждалій жінці
5/12 Медики надають допомогу постраждалій жінці
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Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
6/12 Жінка чекала на звістку про маму, яка перебувала в атакованому будинку. Згодом зʼясувала, що її мати жива
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Рятувальна операція на місці удару
7/12 Рятувальна операція на місці удару
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Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
8/12 Рятувальники почали роботу ще до світанку, станом на 8 ранку операція ще тривала
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Поранену жінку евакуювали з будинку
9/12 Поранену жінку евакуювали з будинку
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Рятувальники на місці атаки
10/12 Рятувальники на місці атаки
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Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
11/12 Чоловік та його собака у кабіні підйомного крана – їх евакуювали з пошкодженого атакою будинку
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Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelenskyi-tramp-rozmova/33796786.html" target="_blank" class="wsw__a">Володимиром Зеленським</a> і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де <a href="https://www.radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelensky-zustrich-ankara/33797233.html" target="_blank" class="wsw__a">Зеленський має зустрітися з Трампом</a> у кулуарах заходу
12/12 Сьогоднішній удар стався через два дні після того, як президент США Дональд Трамп провів окремі телефонні розмови із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, у рамках зусиль Вашингтона позиціонувати себе як ключового посередника в конфлікті. Удари також відбулися безпосередньо перед самітом НАТО в Анкарі, де Зеленський має зустрітися з Трампом у кулуарах заходу
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