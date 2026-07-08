Кличко: в Києві двоє людей постраждали через атаку російського дрона

У Києві кілька разів від початку доби 8 липня оголошували повітряну тривогу, зокрема, через загрозу безпілотників. Міський голова Віталій Кличко повідомив про падіння одного з дронів на лівому березі.

Попередньо було відомо, що російський БПЛА впав і вибухнув поблизу газорозподільної станції. Кличко додав, що на місце прямують екстрені служби.

Згодом очільник КМДА повідомив про поранених:

«Двоє постраждалих у Деснянському районі, де ворожий БпЛА впав поруч із газорозподільною станцією. Обох поранених медики госпіталізували».

Вночі внаслідок російського удару по Києву загинула людина, щонайменше двоє постраждали. Удар спричинив пожежу складських приміщень.





За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 8 липня (з 18:00 07 липня) війська РФ атакували двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, п’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 169 ударними БпЛА різних типів.

Протиповітряна оборона знешкодила 139 БпЛА, але жодної ракети, якими вночі атакували війська РФ. Українські військові зафіксували влучання 5 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 на 4 локаціях та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7, крім того, дві протирадіолокаційні ракети Х-31П не досягли цілі.

Під час попереднього масованого комбінованого удару по Україні, який стався у ніч проти 6 липня, сили ППО знешкодили 37 крилатих ракет (і жодної балістичної).