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Новини | Політика

Трамп пояснив, чому вважає, що Путін прагне врегулювання війни в Україні

Про це Дональд Трамп (праворуч) заявив, спілкуючись із журналістами спільно з Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня
Про це Дональд Трамп (праворуч) заявив, спілкуючись із журналістами спільно з Володимиром Зеленським на саміті НАТО 8 липня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістки Радіо Свобода про те, чому він вважає, що президент РФ Володимир Путін «може бути зацікавлений у врегулюванні війни», заявив, що робить такий висновок на основі особистих розмов із Путіним:

«Тому що я говорю з ним. Я говорю з президентом Зеленським. Усе моє життя було пов’язане з укладанням угод. Я знаю, коли люди хочуть укласти угоду. Думаю, він хоче укласти угоду», – сказав Трамп спілкуючись із журналістами спільно із Зеленським на саміті НАТО 8 липня.

Президент США також зазначив, що, на його думку, Зеленський прагне зосередитися на відбудові країни.


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    Олена Абрамович

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время». Теми: політика, заходи Євросоюзу та НАТО, життя українців у Бельгії, культура та кіно.


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