Трамп пояснив, чому вважає, що Путін прагне врегулювання війни в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у відповідь на запитання журналістки Радіо Свобода про те, чому він вважає, що президент РФ Володимир Путін «може бути зацікавлений у врегулюванні війни», заявив, що робить такий висновок на основі особистих розмов із Путіним:

«Тому що я говорю з ним. Я говорю з президентом Зеленським. Усе моє життя було пов’язане з укладанням угод. Я знаю, коли люди хочуть укласти угоду. Думаю, він хоче укласти угоду», – сказав Трамп спілкуючись із журналістами спільно із Зеленським на саміті НАТО 8 липня.

Президент США також зазначив, що, на його думку, Зеленський прагне зосередитися на відбудові країни.



